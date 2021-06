El matoneo a James y a nuestros ídolos del deporte en sus malas horas

Las declaraciones que dio James Rodríguez, durante una transmisión en vivo, sobre su desconvocatoria de la Selección Colombia continúan dando pie a debates en ciertos sectores de la opinión pública.



Incluso varios periodistas y exjugadores de fútbol se han pronunciado sobre el tema.



Sin embargo, las repercusiones de las palabras de Rodríguez no solamente se quedan en los acalorados debates de las tertulias deportivas, pues, como casi todo lo que ocurre en la actualidad, también han emigrado a las redes sociales.



Los internautas no han escatimado en palabras al momento de expresar su enojo o su apoyo al actual volante del Everton, de Inglaterra.

Por ejemplo, @jhon1888bang escribió: “Ese James es un payaso. Se está haciendo coger fastidio. Más bien que se ponga en forma o sino le toca ponerse a administrar la plata que se ha ganado”.



@mr_talman dijo: “James lo que tiene que hacer es dar el alma en cada partido con el Everton y elegir sus amistades”.



Por otro lado, @freddylg03 comentó: “Siempre su zurda le aporta a la Selección. Ojalá se arreglen las cosas para verlo con la tricolor, somos muchos los que sí valoramos el trabajo suyo y cada alegría que nos ha dado”.



Al margen de estos comentarios, algunos puntos de referencia para tratar de comprender el ‘bajón’ futbolístico de James están en las lesiones que sufrió durante esta temporada y en las cifras que cosechó durante su primer año en el Everton.

James Rodríguez, volante colombiano. Foto: AFP

En la primera parte, según el medio especializado ‘FutbolRed’, durante la temporada 2020/2021, Rodríguez tuvo cuatro lesiones que lo apartaron de jugar partidos claves para su equipo.



Esto se tradujo en 23 presencias con la camiseta del Everton, equipo en el cual marcó seis goles en su primer año en Inglaterra.



Según datos de ‘ESPN’, este fue el tercer peor registro goleador de Rodríguez desde que juega en Europa, pues en la temporada 10/11 anotó cuatro goles en el FC Porto y en el curso 19/20 celebró apenas un gol vistiendo la elástica del Real Madrid.



Por supuesto, estos números irregulares son lejanos a los de sus ‘grandes tiempos’, como los que obtuvo en las temporadas 11/12 (FC Porto) y 14/15 (Real Madrid), cuando llevó a cabo 13 goles en cada equipo.

James Rodríguez fue presentado en Real Madrid el 22 de julio de 2014. Foto: Archivo particular

Vale decir que, para muchos, la participación de James en el Everton tuvo repercusiones positivas pese a los bajos registros goleadores. Sin embargo, durante los últimos encuentros con los ‘toffees’ tuvo inconvenientes físicos que, justo, ‘empataron’ con el supuesto bajo rendimiento que lo alejó de la Copa América.



Mientras la opinión pública sigue debatiendo en torno a James, el caso de este futbolista abre el recuento de otros deportistas colombianos que fueron objeto de algún tipo de matoneo mientras atravesaban por bajones en su carrera deportiva.



Porque no siempre se puede estar en la cima.

Egan Bernal

En su momento, algunas personas empezaron a criticar a este ciclista colombiano debido a la caída de su rendimiento deportivo a causa de una lesión en su espalda que lo aquejó durante varias competencias de 2020.



De acuerdo con el medio especializado ‘Marca’, esta dolencia física no solamente lo llevó a retirarse del Tour de Francia del año pasado, sino que también lo hizo terminar de forma anticipada la temporada ciclística para enfocarse en su recuperación.

Este bajón del rendimiento de Bernal dio pie a que algunos empezaran a especular sobre su triunfo en el Tour de Francia de 2019 y dijeran que, supuestamente, se lo había ganado por suerte y no por su talento y las condiciones físicas que tiene.



Por fortuna, Bernal se recuperó y este año ganó el Giro de Italia, dejándole un claro mensaje a quienes en su momento lo cuestionaron.



¿Los críticos se habrán vuelto a subir en la ‘buseta’ del triunfo?

Radamel Falcao García

Sin duda, la carrera deportiva de Falcao García ha estado llena de momentos buenos e inolvidables. Claro que también atravesó una etapa difícil, en 2014, cuando sufrió una lesión en su rodilla que lo terminó apartando del Mundial de fútbol de ese año.



De hecho, tras su recuperación, algunos empezaron a criticarlo. Lo ‘rajaron’ en mayor medida cuando emigró de Mónaco hacia los clubes de Inglaterra.

En su nuevo destino, Falcao recibió críticas por parte de la prensa inglesa y de algunos aficionados del Manchester United y del Chelsea debido a su bajo rendimiento deportivo en estos dos equipos.



Según datos de ‘ESPN’, en la temporada 14/15, Falcao metió cuatro goles vistiendo la elástica de los ‘red devils’ mientras que en la temporada siguiente marcó tan solo un gol con la camiseta de los ‘blues’.



Estos escasos registros goleadores sirvieron como combustible para sus detractores. Muchos, por supuesto, se valían en la fructífera cosecha de ‘El Tigre’ en las dos temporadas que jugó con el Atlético de Madrid, de España, pues anotó 52 goles. En su paso por el Mónaco, Falcao anotó un total de 65 goles mientras que en el FC Porto convirtió 28 goles.



A pesar de las críticas, Falcao continúo con su trabajo y, luego de regresar al Mónaco en el curso 16/17, volvió a alcanzar registros goleadores que despejaron las dudas de sus críticos.



Aunque para muchos la ausencia de Falcao en la Copa América es un golpe notorio en la delantera colombiana, otros creen que ‘El Tigre’ ya cumplió su ciclo con la ‘tricolor’ y es momento de darle paso a goleadores en mejores momentos. Duván Zapata, por ejemplo, brilla con luz propia en el Atalanta, así como Santos Borre en River Plate y Borja en Junior.

Nairo Quintana

En su momento, Nairo Quintana, ganador del Giro de Italia en 2014 y de la Vuelta a España en 2016, empezó a recibir críticas debido a que no ganaba un Tour de Francia: el ‘último peldaño’ para, supuestamente, alcanzar el cielo con las manos en el ciclismo.



Incluso, ocupó el segundo lugar en 2013, en 2015 y la tercera posición en el año 2016. Cerca estuvo, eso sí.

Facebook Twitter Linkedin

Nairo Quintana, ciclista colombiano. Foto: EFE

Pero las críticas aparecieron con mordacidad. Según el medio especializado ‘Mundo Deportivo’, Rory Sutherland, corredor australiano y excompañero de Quintana en el Movistar Team entre 2015 y 2017, comentó: “Tiene tanta determinación, que él se mete en su pequeño mundo. Tenía discusiones conmigo y con otros compañeros”.



A pesar de esto, Nairo continuó con su camino y volvió a demostrar su talento y condiciones físicas con el equipo Arkea-Samsic.



Aunque en la actualidad el panorama ciclístico nacional se centra en otros nombres, Nairo ‘sigue en lo suyo’.

Mariana Pajón

En 2018, Mariana Pajón, bicicrosista colombiana y ganadora de dos medallas de oro (Londres 2012 y Río 2016) sufrió una lesión en su rodilla izquierda que la alejó durante nueves meses de las pistas de BMX.



Dos años después, Pajón tuvo una entrevista con el canal ‘RCN’ para hablar sobre su carrera deportiva y sobre las críticas que recibió durante su proceso de recuperación tras la lesión.

Facebook Twitter Linkedin

Mariana Pajón, bicicrosista colombiana. Foto: EFE

“Las lesiones para un deportista son lo más fuerte. Nosotros pasamos por muchos problemas personales. Las personas no te conocen y dicen cosas que no son lo que tú quieres transmitir. En las redes sociales también, a uno le pega muy duro eso”.



Y agregó algo más que pertinente: “Todo el mundo tiene que pasar muchas cosas. Yo simplemente le digo a la gente: no juzguen sin saber. No vean la historia desde un triunfo, sino la historia alrededor de todo”.



Pajón se recuperó, volvió a las pistas para continuar con su carrera deportiva y continuó cosechando triunfos en su disciplina deportiva.



Es más: en 2019 fue nombrada como mejor deportista del continente por la Asociación de Comités Olímpicos Nacionales (ANOC por sus siglas en inglés).

Robert Farah

En 2020, este tenista colombiano estuvo en el ojo del huracán luego de que la Federación Internacional de Tenis (ITF) lo suspendió provisionalmente por un resultado adverso en un control antidopaje.



Esto desató la polémica y varias personas aprovecharon la oportunidad para criticar a Farah, quien, vale decirlo, estaba en un gran momento de su carrera antes del llamado.



Tiempo después la ITF levantó la suspensión del tenista colombiano y volvió a competir junto a Sebastián Cabal, su compañero de equipo.

Facebook Twitter Linkedin

Robert Farah, tenista colombiano. Foto: AFP

Recientemente llegaron hasta la semifinal de Roland Garros. Su nivel sigue siendo superlativo y sus ‘críticos’, por el momento, tendrán que seguir a la espera de un nuevo tropiezo.

