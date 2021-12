Después de un intento frustrado antes de iniciar la temporada 2021/2022, Jaime Echenique parece cumplir la meta de jugar en la NBA y será el primer colombiano en la historia.



Inicialmente será solo por 10 días por bajas en su equipo, los Wahington Wizards,



Echenique venía jugando con el Capital City Go-Go, equipo filial de los 'hechiceros', en el cual recaló después de disputar la Summer League de la NBA y no ser seleccionado para disputar la temporada regular.



Ahora, según el periodista Sigilfredo Franco, el equipo de la capital de Estados Unidos llamó a Echenique por las bajas en el equipo por covid-19. Específicamente para cubrir el espacio de Montrezl Harrell, quien entró en protocolo de prevención por covid-19.



A pesar de ser un contrato corto, Echenique tendrá la oportunidad de lucirse sobre el maderamen de la NBA, una puerta que se abre por primera vez para Colombia después de que Álvaro Teherán estuviera cerca de actuar con los 76ers de Filadelfia en 1992 y Braian Angola quedara descartado en el draft de 2018.

No lo trasnocha

Jaime Echenique Foto: @NBALATAM

Antes de jugar la G-league, Echenique firmó un contrato ‘Exhibit 10’, lo que le permitió entrenarse con el equipo en la pretemporada con miras a ganarse un cupo en la plantilla de 15 jugadores del equipo para esta temporada. No lo logró.



“Estar acá con las figuras, adaptarse al sistema de juego y lo que el entrenador quiere es muy diferente. Se quiere adaptación para aprender jugar, a leer a tus compañeros, cómo jugar con (Kyle) Kuzma, con Bradley Beal. Han sido muy buenos compañeros, me han ayudado cada vez que tengo preguntas”, dijo Echenique en su momento.



A Jaime no lo trasnocha ser el primer colombiano en la NBA, pues con la sonrisa y la fortaleza mental que lo caracterizan, piensa que primero está el hacer bien las cosas.



“He estado desde las 7 a. m. hasta las 2 p. m. entrenándome. Es estresante, pero juego con todos, busco sacarles una sonrisa y eso llevo a los entrenamientos, ayudar a los compañeros. Siempre trato de sacar lo mejor de cada situación daré lo mejor de mi siempre con una sonrisa en la cara. Lo más importante es hacer siempre las cosas con amor”, dijo.



