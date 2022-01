El nombre de Jaime Echenique quedó plasmado en la historia del baloncesto y del deporte colombiano, pues se cnvirtió en el primer jugador de baloncesto del país en jugar en la NBA, lo hizo con el quinteto Wizards.

Echenique firmó contrato con esa escuadra por 10 díaz, debido a las bajas por positivoa al covid-19 y varios lesionados. EL TIEMPO asistió a una reuda de prensa con el poste colombiano.



Le puede interesar: (James aportó una asistencia, pero Al Rayyan sigue de capa caída en Catar)



Retos en la NBA. Lo es todo. No solo conformarse con lo que se hace, sino mejorar el juego, mejorar en el estudio de los partidos. Luego, se afianzará la confianza en el juego para aportarle al equipo.

LO que ha dicho el DT



Momentos difíciles. El tema de la lesión me ayudó, porque me liberé del estrés mental, porque no me sentía conforme. Me levantaba todos los días a mejorar. Probé la resistencia y no sé qué hubiera pasado si no me hubiera lesionado.



Lo que le piden en el equipo. Hablo con los entrenadores todos los días, el acercamiento con Wizards es de siempre, no es porque firmé el contrato. Los detalles del juego son más estructurales, saber jugar con los espacios, debo aprender a jugar con los referentes, no ocupar los espacios de ellos. Siento un gran apoyo de ellos. Di un gran paso y siento que hago las cosas bien.

Facebook Twitter Linkedin

Jaime Echenique Foto: @NBALATAM



Consejos de los compañeros. Hay que analizar lo que ellos hacen, cómo reaccionan a las situaciones en los partidos, cómo hacen para crear más energía. Les pregunto cosas, son abiertos en ese sentido y siempre están prestos para responderme.



El día a día en la NBA. Son muchas horas en el gimnasio, siempre me gusta entrenar, trabajando en mis habilidades. Son cinco, seis o más horas en los entrenamientos, todo eso es lo que pasa.



Selección Colombia. No se ha dado la oportunidad. A nivel personal tengo otros objetivos que me importan más, me gustaría representar a mi país.



Los contagios de covid-19. Es algo que la liga y todo el mundo lidia todo el día. Se toman los días de incapacidad y se regresa a los entrenamientos.



El técnico. Es un personaje, muy influyente, inteligente. Converso mucho con él, siempre está pendiente de lo que uno hace, es muy detallista y he tenido esa suerte de encontrar gente que me lleva para mejorar mi juego.

El debut en la NBA



¿Por qué es tan difícil llegar a la NBA? En mi proceso, cuando estaba en España, tenía una temporada buena y estaba pendiente de la NBA. Los scouts me decía que era difícil porque Colombia no tiene una liga fuerte, en mi draff no se pudo porque pesó que Colombia no tenía tradición. Y el otro tema era latino, a no ser que vengas de Argentina o de Brasil. Y tienen razón, no tenemos una liga fuerte que nos impide mostrarnos.



El debut. Han pasado muchas cosas. Varios equipos estaban en la lista para jugar, pero no podía hacerlo. Tuve que esperar varias semanas por motivos personales. La noche anterior del anuncio oré. Me levanté, comencé a alistarme para el entrenamiento y cuando iba a salir tenía 20 llamadas perdidas. Me estaban llamando, que no contestaba, y me dicen que me necesitaban a las 9 a.m. en el gimnasio. Me hice la prueba, salí negativo y me incorporé al equipo.



¿Qué viene? Puedo trabajar, pero si no son beneficiosas para el equipo no vale la pena. Hay que hacer las cosas correctas para estar en la rotación en el equipo. Trabajo en lo que tengo que trabajar y me veo mejor. He mejorado desde la universidad en todos los pasos de mi carrera.



La extensión del contrato. No puedo hacer nada. Me toca esperar, que me llamen, que me pongan en la cancha y demostrar que puedo, eso es lo que tengo que hacer. Esperar la oportunidad, los minutos para que la gente se de cuenta de lo que soy capaz. No me interesaba ser el primer colombiano en la NBA, solo quería hacer lo que sé hacer.



Le puede interesar: (Máximo directivo de Millonarios responde a críticas por falta de refuerzos)



Deportes