El nombre de Jaime Echenique quedará en la historia del deporte colombiano y de la NBA, el mejor baloncesto del mundo, luego de que este jueves se convirtiera en el primer jugador colombiano en actuar en un partido de este certamen.

El barranquillero hizo parte del quinteto de Washington, que disputó el encuentro contra Cavaliers de Cleveland. Jugó 3 minutos 04 segundos, que nunca olvidará y que quedarán marcados para siempre.

La estadística poco importa

Echenique ingresó en el cuarto tiempo del juego y ayudó a su quinteto a obtener un triunfo 110-93, pero el resultado no es lo que no importa, lo clave es que Echenique abrió las puertas que a él y a otros más se les habían cerrado.



No fue mucho lo que hizo, la planilla del partido marcó cero en la estadística del colombiano, pero eso tampoco era lo clave, pues jugó, pisó un maderamen vistiendo la camiseta de un equipo de la NBA.



Echenique fue llamado de urgencia. Los dirigentes de Wizards lo citaron para que firmara por 10 días, luego de que la plantilla se viera mermada por los contagios de algunos jugadores por el covid-19.



Bradley Beal fue el jugador clave en el ganador, el de mayor puntaje de la noche al anotar 29 unidades, seguido por Kyle Kuzma, que se hizo presente en el aro rival con 25.



Con 11 puntos aportó Daniel Gafford, mientras que Echenique se moría de las ganas para entrar.



Pero le llegó su turno e ingresó a la cancha para marcar el hito de ser el primer jugador de baloncesto colombiano que disputó un partido de la NBA.



Echenique será otra opción para los hechiceros de Washington este sábado contra los Bulls de Chicago, o el lunes, contra los Charlotte Hornets.



