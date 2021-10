Colombia sigue sin tener un jugador en la NBA: Echenique, descartado

El sueño del colombiano Jaime Echenique de llegar a la NBA quedó truncado por ahora. Wizards de Washington, el equipo con el que estuvo trabajando durante la pretemporada, lo descartó en su nómina definitiva.

Echenique venía de jugar la Liga de Verano con el equipo de la capital estadounidense y había firmado un contrato ‘Exhibit 10’, que le permitía entrenarse en la pretemporada con miras a ganarse un cupo en la plantilla.



(Lea también: Patriotas terminó su racha sin anotar, la peor de la historia de la Liga)

El anuncio que dejó a Echenique por fuera del equipo

“He estado desde las 7 a. m. hasta las 2 p. m. entrenándome. Es estresante, pero juego con todos, busco sacarles una sonrisa y eso llevo a los entrenamientos, ayudar a los compañeros. Siempre trato de sacar lo mejor de cada situación daré lo mejor de mi siempre con una sonrisa en la cara. Lo más importante es hacer siempre las cosas con amor”, había dicho Echenique luego de estar en el campamento de verano.



Sin embargo, la escuadra anunció este sábado el nombre de los tres jugadores descartados para estar en el equipo, entre ellos el colombiano.



(Además: Estalla primer gran problema con Cristiano Ronaldo en Manchester)

OFFICIAL: We have waived Jaime Echenique, Jordan Goodwin, and Devontae Shuler. — Washington Wizards (@WashWizards) October 16, 2021

Dos colombianos habían estado cerca de la NBA

El de Echenique se suma a otros casos de jugadores colombianos que estuvieron cerca de llegar a la liga de baloncesto más importante del mundo. El primero fue Álvaro Teherán, quien en 1991 estuvo a punto de firmar con los 76ers de Filadelfia.



"Con Filadelfia hice los campamentos de novatos y de veteranos. Llegué a jugar cinco partidos de pretemporada. La temporada comenzaba el 4 de octubre y un día antes estaba en mi cuarto, ilusionado con jugar en la NBA, pero a eso de las 8 de la noche me comunicaron que salía del equipo", recordó Teherán a EL TIEMPO en 2013.



"Me dijeron que no era mi hora, que esperara. A menos de 24 horas me cortaron. Luego traté con Washington, con Rockets de Houston y finalmente volví a España, donde estuve dos años más", agregó Teherán, fallecido el 5 de mayo de 2020.



(En otras noticias: Colombia vs. Ecuador: los audios del VAR en todas las jugadas)



El segundo caso fue el de Braian Angola, quien en 2018 estuvo en los planes iniciales de Magic de Orlando.



"Cuando estaba en Orlando en 2018, por lesiones y otros motivos no pude jugar y volver. Pero decidí no ir inmediatamente a Europa para mejorar ciertas cosas, ser más maduro, más completo", le dijo Angola a EL TIEMPO en abril de este año.



"Hoy voy por muy buen camino. Llegar a Serbia me perjudicó, me bajó un poco el escalón, no jugué por decisiones técnicas. Afortunadamente llegué a Israel y ser campeón de Europa me llena mucho más de motivación", señaló Angola, quien este año fue campeón de la Copa Europea de la FIBA, la tercera competencia más importante de Europa, con el Ironi Nes Ziona de Israel..



DEPORTES

Más noticias de Deportes