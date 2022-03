Días después de que la Federación Internacional de Gimnasia (FIG) le abriera una investigación al deportista Ivan Kuliak, de 20 años, por "comportamiento escandaloso", tras exhibir en el Mundial de Gimnasia, a la altura de su pecho, la 'Z' que lucen los tanques de Rusia, el señalado rompió su silencio.



(Además: ¿Cómo se comporta Falcao García en los restaurantes? Esto dice un mesero).



A través de su cuenta de 'Telegram', según reportaron varios medios europeos, Kuliak compartió los motivos detrás de su gesto.

Las razones de Kuliak

Facebook Twitter Linkedin

Ivan Kuliak, el pasado fin de semana, en el Mundial de Gimnasia, en Doha, Catar. Foto: Captura de pantalla

“Nos dijeron que cubriéramos la bandera (de Rusia) y yo lo hice. Ya habían prohibido todo lo que se podía exhibir y yo sólo quería mostrar de dónde soy, mis orígenes, eso es todo. No les tengo miedo a las consecuencias y no quiero causar daño a nadie. La 'Z', en nuestro país, significa 'Por la victoria', 'Por la paz'. Y los atletas ucranianos nos tratan mal, sólo viendo lo creerían”, fue lo primero que dijo Kuliak en la plataforma de mensajería.



(No deje de leer: Luis Díaz, estrella del Liverpool: 'Así es como quería que saliera').



La 'Z' que exhibió el joven deportista, según ha podido informar la agencia Efe, "aparece en Ucrania con el objetivo de distinguir a las unidades militares rusas de las ucranianas, que usan equipamiento muy parecido". Sin embargo, en el marco de la tensión que se vive en Ucrania, el uso político de ese símbolo se ha visto como un 'gesto bélico'.



Al respecto, el propio Kuliak manifestó en su corto mensaje que los rivales ucranianos, durante la competencia, también habrían hecho expresiones de ese tinte:



“Los gimnastas ucranianos iniciaron todo este movimiento político. Fue en respuesta a eso que hice lo que hice. Estaban en el podio gritando 'Gloria a Ucrania' y, según el reglamento de la competición, eso no está permitido. Pero a ellos nadie les dijo nada al respecto...”, complementó el joven ruso, bronce en barras paralelas en dicha competición.



(Lea también: Cúcuta Deportivo renace: fue nombrado su nuevo presidente).

Un atleta ruso subió al podio con un símbolo de la invasión a Ucrania, en la Copa del Mundo de gimnasia artística



El gimnasta ruso Ivan Kuliak terminó tercero en barras paralelas y apareció en el podio con una “Z”. A su lado, estaba el ganador: el ucraniano Illia Kovtun. pic.twitter.com/SXTRPFVNGs — Apolitico 🇺🇦 (@ApoliticoX) March 6, 2022

Este lunes, la Federación Internacional de Gimnasia (FIG) le abrió un expediente al gimnasta Ivan Kuliak por su comportamiento. A la fecha, la única medida que ha tomado la entidad ha sido suspender, hasta nuevo aviso, a los deportistas, entrenadores y jueces de Rusia y Bielorrusia de todas su competiciones.

DEPORTES