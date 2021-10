Iván González, la carta colombiana en la Maratón de Chicago

El colombiano Iván González (Equipo Porvenir) será el representante nacional en la Maratón de Chicago, a cumplirse este domingo con más opciones de figurar.

Chicago es la tercera World Marathon Majors, tras las pruebas de Berlín y Londres.



El bogotano tendrá en la “Ciudad de los Vientos” su tercera aparición en una maratón, luego de su debut el año anterior en la ciudad de Valencia, España, cuando logró récord nacional con un tiempo de 2 horas, 11 minutos y 07 segundos, y su retiro en los Juegos Olímpicos de Tokio.

Iván González, con títulos nacionales

De manera reciente, el actual campeón nacional de 5.000 metros y 10.000 metros planos ganó la Carrera Atlética Mompox 10K, en el departamento de Bolívar, única competencia previa al maratón norteamericano, el cual tendrá cómo hora de salida las 7:30 a.m. hora colombiana.



“Estoy terminando mi preparación, me restan unos días de simple mantenimiento, algunos trotes de activación y estoy preparado y listo para lo que será mi maratón en Chicago” aseguró el maratonista Porvenir, de 34 años.

Jhon Tello, otro colombiano en carrera



Para el próximo domingo se espera una temperatura alta sobre los 18 o 19 grados, condición importante para el maratonista González: “Las sensaciones son muy positivas, afortunadamente la preparación ha sido buena, no he tenido ningún tipo de contratiempo, así que el objetivo es salir a buscar mejorar mi registro personal, salir a marcar ese ritmo”.



Junto al corredor del Equipo Porvenir, estará el también bogotano Jhon Tello, apoyado por Under Armour, quien posee un registro personal de 2 horas, 14 minutos y 19 segundos.



La maratón que espera 35.000 corredores de todo el mundo tendrá entre otros corredores élite a Dickson Chumba, de Kenia quien ha subido al podio en Chicago tres veces, incluida una victoria en 2015; Reuben Kipyego, de Kenia, el hombre más rápido en línea de salida; Kengo Suzuki, de Japón, quien ostenta el récord nacional de maratón de esa nación; y Chalu Deso de Etiopía.



Deportes