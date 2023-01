Pasan las horas y Occidente no sale de la consternación por la ejecución del joven karateca Mohammad Mehdi Karami, en la horca de Irán, el pasado fin de semana.

Según los medios oficiales iraníes, el campeón de su disciplina en múltiples torneos nacionales, fue condenado a la pena de muerte tras ser acusado del asesinato de un basiji -miliciano islámico- en noviembre durante las protestas desatadas por la muerte de Mahsa Amini.



Conforme denunció su padre, no le dieron derecho a escoger un abogado. La imagen del progenitor, lamentando la muerte de Mohammad, se hizo popular en redes sociales durante este lunes.



Ahora, con los ecos de la noticia, el padre reveló las que fueron las últimas palabras de su hijo.

'Que Dios los perdone'

Foto: Captura de pantalla @1500tasvir

"Ellos dijeron que era legal, pero no me permitieron buscarle un abogado. Pedí y argumenté, pero, a pesar de todo lo que hice, ellos no me dieron respuesta", denunció el padre del karateca, quien murió a los 22 años.



"El abogado que le dieron me dijo que podía contratar a otro, y yo le dije 'sí, eso es lo que quiero porque tú no has hecho nada para defender a mi hijo, tú no preparaste la defensa", añadió en su queja por el tema del abogado.



Luego, el padre contó cómo fue la última charla con su hijo.



"Él me llamó el miércoles, a las 2 p.m., y me dijo : 'Papá, nos han dado las sentencias, me dieron la pena de muerte, pero no le dije nada a mamá, tú tampoco le digas, no le digas nada a mamá, que Dios los perdone, al menos no pasa nada en casa'".



"Ellos pueden condenarlo a dos cadenas perpetuas, a 50 años en prisión, pero yo quería saber que él seguía respirando", reclamó el padre.



Más adelante, sobre las acusaciones de participar en un asesinato, el progenitor comentó: "Yo le preguntaba '¿Mehdi, por mi vida, tú hiciste eso?' y él me decía 'Te lo juro que no, papá, por Dios... te lo juro por tus manos trabajadoras, no...'".



DANS LE COULOIR DE LA MORT. Karateka de renom, Mohammad Mahdi Karmi a été condamné lundi à la peine capitale en compagnie de 4 autres co-accusés pour avoir tué un milicien pro-régime bassidji le 3 novembre près d’un cimetière de Karaj. Il n’a que 22 ans.pic.twitter.com/KsqnfdVQDh — Armin Arefi (@arminarefi) December 9, 2022

Penas de muerte en Irán

Las protestas por la muerte de Mahsa Amini se han extendido a lo largo del mundo. Foto: EFE

La justicia iraní anunció este lunes la condena a muerte de otras tres personas en relación a las protestas por el deceso de la joven Mahsa Amini mientras estaba detenida, desatando una nueva ola de indignación internacional.



Los tres condenados, al igual que dos hombres que fueron ejecutados el sábado, fueron detenidos en el marco de la represión de las protestas desatadas tras la muerte de Amini, una kurda de 22 años arrestada por haber supuestamente infringido el código de vestimenta que rige en la República Islámica.



Las autoridades iraníes califican el movimiento de protesta como "disturbios" y afirman que las movilizaciones son alentadas por países y organizaciones hostiles a

Irán.



Irán afirma que cientos de personas --incluyendo agentes de seguridad-- han muerto y que miles de manifestantes han sido detenidos.



Según la agencia del poder judicial Mizan Online, los condenados, Saleh Mirhashemi, Majid Kazemi y Saeed Yaghoubi, fueron acusados de estar implicados en la muerte de tres miembros de las fuerzas de seguridad durante las manifestaciones el 16 de noviembre. Fueron declarados culpables de "moharabeh" (guerra contra Dios), precisó Mizan Online.



En el mismo proceso, otras dos personas fueron condenadas a penas de cárcel. Entre ellas se encuentra el futbolista Amir Nasr-Azadani, de 26 años, que juega en un equipo local. Todas las condenas anunciadas este lunes podrán ser recurridas ante el Tribunal Supremo, agregó Mizan Online.

