Investigan a patinador francés por acoso sexual a una menor en EE. UU.

La Policía del estado de Florida (sureste de Estados Unidos) reabrió una investigación sobre las acusaciones de acoso sexual a una menor de 13 años por parte del francés Morgan Ciprès, campeón europeo de patinaje en pareja, informó este martes el diario USA Today.

Una vocera de la oficina del sheriff del condado de Pasco (Florida) dijo al diario que se había retomado la investigación después de recibir nueva información sobre el caso.

"Puedo confirmar que el caso se ha reabierto debido a información nueva o adicional", dijo la portavoz Amanda Hunter. "El caso está en curso y la investigación se está llevando a cabo activamente".



Una abogada de la presunta víctima dijo a USA Today que la adolescente estaba "cooperando plenamente con la investigación".



El año pasado se dio a conocer que Ciprès, de 29 años, estaba siendo investigado por el United States Center for SafeSport, organismo independiente para la lucha contra todo tipo de abuso en el deporte, por supuestamente haber enviado fotografías de carácter sexual a una joven de 13 años en 2017.



Ciprés, dos veces atleta olímpico y ganador de una medalla de bronce en el Campeonato Mundial de 2018 junto a su compañera Vanessa James, es acusado de mandar dos imágenes de su pene a la menor, quien entonces patinaba en la misma pista de Wesley Chapel (Pasco) que el francés.



Contactado por el diario, Ciprès se negó a hacer comentarios, afirmando únicamente: "No puedo hablar con usted sobre nada de eso. Quiero decir, no tengo nada que decir sobre esta acusación".



Anteriormente, familiares de la joven habían dicho al USA Today que fue presionada por los entrenadores de Ciprès, John Zimmerman y Silvia Fontana, para que no informara a las autoridades sobre el acoso, evitando que afectara a la preparación de Ciprès y James para los Juegos Olímpicos de Invierno de 2018.



Ciprès y James han sido compañeros de patinaje desde 2010 y planean competir en los Juegos Olímpicos de Invierno de 2022 que se celebrarán en Pekín.



AFP