Como sé que casi todos los colombianos desconocen cómo es la turca Buse Naz Cakiroglu, rival de Íngrit Valencia en la disputa de la gran final de la categoría de los 50 kilogramos del Campeonato Mundial de Boxeo Femenino Élite, este viernes (10 a. m., hora colombiana) en Estambul, invito a que cierren los ojos y proyecten a la peleadora caucana.

Voy en ayuda para no dejarlos cojos. Como muchos en la propia Colombia desconocen cómo es el estilo de Íngrit Valencia, les digo: es una boxeadora zurda, muy técnica, inteligente, que pelea más con la mente que con el corazón.



Que sabe desplazarse, dar paso atrás, eludir embates de oponentes y contragolpear. Que cuando inicia un ataque, por lo general con golpes rectos de derecha, no se queda en un solo lance, y que combina, con la izquierda, también con rectos preferiblemente, aunque también lo hace con ganchos.



(Lea también: Sebastián Villa, imputado: se complica la situación del colombiano)

Las características de la rival de Íngrit Valencia

Pues bien, así también pelea Buse Naz Cakiroglu. Pero la turca es de mayor estatura (tres centímetros: 1,63 contra 1,60 metros) y cuenta con alcance. Ojo: también es zurda.



La final de los 50 kilogramos, por lo tanto, será de una pelea de dos mujeres con el mismo corte técnico, el de estilistas. Eso garantiza que será pelea limpia, fina, vistosa y elegante. Digna de una disputa dorada al más alto nivel de la ciencia del arte de fistiana.



Pero hay que dejar claro, desde ya, que la colombiana no parte como favorita.

¿La razón? Ya vamos a ella.



En esas circunstancias, estatura y alcance juegan un papel importante.

(Recuerden el viejo refrán de que, por lo general, grande bueno le gana a grande pequeño, que los lectores de 50 o más años o los amantes de la historia boxeril recordarán que lo padeció nuestro Rodrigo Valdés frente al argentino Carlos Monzón, en la ‘Pelea del siglo’ de 1976 por la unificación del título mundial del peso mediano en Mónaco).



(Además: Luis Díaz: revelan cifras astronómicas de su cotización en Liverpool)



Estatura y alcance fueron determinantes para que Íngrit, en su última pelea en Estambul, golpeara y diera el paso atrás, o girara a un costado, dejando que los golpes de su rival, la uzbeka Aziza Yukubova, se quedaran en el vacío. Ese es el estilo y plan de pelea de la turca. Y Cakiroglu posee esas ventajas físicas sobre la colombiana.



Esto sin incluir el hecho de combatir en casa. Además del plus del aliento del público, está que en cualquier fallo apretado la balanza se inclina por el de la tierra.

¿Cuáles son las opciones reales de Íngrit?



¿Entonces todo está perdido? No, por supuesto. Nadie gana en la víspera o antes de subir al cuadrilátero, a no ser que haya impedimento médico o de cualquier otra índole. En circunstancias normales también se puede ganar.



Valencia deberá concentrarse en tratar de entrar a la corta distancia y soltar ráfagas de golpes, variados y rápidos. Y salirse con guardia arriba. No dar chance a que la turca, que baja la guardia y saca desde abajo las manos, la mantenga a raya.



El ataque debe dirigirlo al cuerpo, de forma básica, así debilita y podrá combinar más tarde a la cabeza. La tarea, por supuesto, no es nada fácil. ¿Pero qué es fácil en una final mundial? Casi nada.



¿Recuerdan que en agosto pasado Íngrit perdió en las puertas de asegurar medalla en los Juegos Olímpicos de Tokio al caer ante la local Tsukimi Namiki? De haber ganado esa pelea y la de semifinal se hubiera enfrentado a Buse Naz Cakiroglu. La turca llegó a la final y fue derrotada por la búlgara Stoyka Zhelyazkova, cuando la categoría tenía como límite los 51 kilogramos, y no los 50 de hoy en día.



(En otras noticias: Egan Bernal vuelve a la carga: sigue con sus trinos políticos)



Desde noviembre de 2014, en Jeju (Corea del Sur), hemos reclamado que por su talento Íngrit Valencia debía ganar una medalla mundial y por ello era nuestra principal carta en el boxeo de los Juegos de Río 2016 y de Tokio 2020.



Se necesitaron cinco torneos mundiales para que subiera a un podio de ese nivel. Ya tiene plata, ahora puede cambiar a oro. La misión es dura, pero no imposible. Es pelear como lo hace ella: más con mente que con el corazón.



Estewil Quesada Fernández

Editor regional de EL TIEMPO

Barranquilla