CM Punk, superestrella de la WWE, es centro de polémica, pues en un video se ve cómo se autolesiona para engañar a su rival.

Los seguidores de la lucha, desde hace mucho tiempo, han preguntado sobre la autenticidad de los combates, pero este video lo dice todo.

Lo que pasó



“Hace unas semanas,CM Punk fue despedido de AEW, pero antes de este hecho, fue captado en la controversial acción, la cual se habría dado en un evento que tuvo lugar en Inglaterra”, contó milenio.com



Y agregó: “Por medio de redes sociales ha surgido un polémico video en el que se ve a CM Punk haciendo un curioso método para sacarse sangre de su cabeza con el fin de aparentar un daño por el combate”.



El medio afirma que “el video fue tomado en la función All In London de la AEW, la cual tuvo lugar el 27 de agosto, en el Estadio de Wembley, done tuvo su último evento como integrante de esta empresa”.



Advierte que “la controversia surgió al salir a la luz el material donde se observa a CM Punk debajo de la mesa de transmisión televisiva de la función, pero lo que llamó la atención es que se golpea con un objeto en la frente con el fin de que surja sangre de su rostro”.



Luego, cuando sale debajo de la mesa su rival lo puñetea, pero ya tiene sangre en la cara.

