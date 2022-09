Los Boston Celtics, vigentes subcampeones de la NBA, anunciaron la suspensión de su entrenador, Ime Udoka, por toda la temporada 2022-23 debido a "violaciones de las políticas del equipo", en una decisión que sacudió de nuevo la liga de basquetbol.

"La decisión sobre el futuro (de Udoka) con los Celtics más allá de esta temporada se tomará más adelante", afirmaron los Celtics en un escueto comunicado en el que no dan más detalles sobre las causas de la decisión.



Según avanzaron la cadena ESPN y el medio digital The Athletic, la sanción es producto de una relación consentida pero "inapropiada" de Udoka con una empleada de los Celtics, una situación que habría incumplido el código de conducta de la franquicia.



"Quiero pedir disculpas a nuestros jugadores, a los aficionados, a toda la organización de los Celtics y a mi familia por haberles defraudado", dijo



Udoka, de 45 años, en un comunicado difundido por ESPN. "Siento haber puesto al equipo en esta difícil situación, y acepto la decisión del equipo. Por respeto a todos los implicados, no haré más comentarios", afirmó Udoka, una de las figuras emergentes en los banquillos de la NBA tras guiar a los Celtics a sus primeras Finales en 12 años.



El castigo de los Celtics, uno de los más graves aplicados a un entrenador en la NBA, llega pocos días antes del inicio de los entrenamientos para la nueva temporada, que arranca el 18 de octubre.



En su primera campaña como entrenador jefe en la NBA, Udoka exprimió todo el potencial de un equipo liderado por los jóvenes aleros All-Star Jayson Tatum y Jaylen Brown.



Tras un inicio de temporada irregular, Boston resurgió hasta concluir con un balance de 51 victorias y 31 derrotas en la fase regular y protagonizar unos brillantes playoffs en los que eliminaron a los Nets de Kevin Durant, los Bucks de Giannis Antetokounmpo y los Heat de Jimmy Butler.



Los Celtics de Udoka solo sucumbieron en las Finales ante los Golden State Warriors de Stephen Curry por marcador global de 4-2.

Gran escándalo

En su comunicado, los Celtics no detallaron quién asumirá el rol de Udoka la próxima temporada.



Horas antes, ESPN reportó que su relevo temporal será su asistente Joe Mazzulla que, a sus 34 años, se convertirá en el entrenador jefe más joven de la liga.



Udoka sustituyó la campaña pasada en el banquillo de Boston a Brad Stevens, quien fue ascendido a presidente de operaciones tras la marcha de Danny Ainge.



Anteriormente Udoka, que fue jugador de la NBA por siete temporadas, tuvo una larga carrera como asistente de Gregg Popovich en los San Antonio Spurs (2012-2019) y después en los Philadelphia 76ers (2019-2020) y Brooklyn Nets (2020-2021).



La dirección técnica de los Celtics queda muy golpeada después de perder también en junio a otra figura clave, el asistente Will Hardy, que fue contratado como entrenador jefe de los Utah Jazz.



La sanción a Udoka sacude a la NBA solo días después del escándalo generado por los resultados de la investigación sobre Robert Sarver, dueño de los Phoenix Suns.



Sarver fue también suspendido por un año y multado con 10 millones de dólares por comentarios racistas, misóginos y maltrato laboral ejercido durante años dentro de la organización de los Suns.



La presión externa, con reclamos de estrellas como LeBron James y Chris Paul, empujaron a Sarver a anunciar el miércoles que pondrá a la venta a los Suns y a las Phoenix Mercury de la liga de basquet femenina (WNBA).



AFP