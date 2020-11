IBM y el Masters brindan una nueva experiencia personalizada

IBM y el Masters Tournament, del cual IBM es un socio digital exclusivo, presentan My Group, una función digital innovadora que posibilita nuevos niveles de participación para los fanáticos y revoluciona la experiencia de visualización digital para el Masters Tournament 2020. La nueva función permitirá a los aficionados en cualquier parte del mundo crear grupos personalizados de jugadores y ver cada golpe, en cada hoyo, de todos sus golfistas favoritos del 2020 Masters Tournament. My Group, que se ejecuta en IBM Cloud con Red Hat OpenShift, estará disponible a nivel mundial en la aplicación Masters Tournament y en Masters.com.

My Group con Watson en IBM Cloud

Esta es la primera vez en el golf profesional que los aficionados podrán crear “grupos destacados” personalizados de golfistas en la aplicación, y acceder al video de cada golpe de esos jugadores durante el torneo. Con más de 90 golfistas de docenas de países de todo el mundo compitiendo en el Masters 2020, My Group ofrece una transmisión de video personalizada, que brinda acceso a las rondas de cada jugador casi en tiempo real. También presenta lo más destacado y actualizaciones periódicas de los líderes del torneo, así como los golpes imperdibles de otros golfistas a medida que ocurren. Como parte de las experiencias de visualización customizadas de My Group, IBM está aprovechando la inteligencia artificial (IA) de Watson para seleccionar los aspectos más destacados de este emocionante juego. Se trata de una de las primeras aplicaciones de Watson que brinda experiencias de visualización personalizadas a millones de personas en todo el mundo.



La tecnología que se utiliza para el torneo de este año se basa en las soluciones impulsadas por IBM Watson desarrolladas para Masters anteriores, con análisis de datos que incluyen estadísticas de golf tradicionales, seguimiento de la pelota, ruido de la multitud, entre otras. Durante el Torneo de 2019, Watson capturó y analizó cerca de 20,000 videoclips individuales de golpes de jugadores. Este año, se desarrollaron nuevos modelos de IA utilizando datos del torneo pasado, que incluyen el emocionante ranking de golpes y otros datos como la identificación del jugador, la ronda, el hoyo, la puntuación y las estadísticas de seguimiento como la duración del tiro. En total se entrenaron 16 modelos distintos para proporcionar contenido personalizado e importante de jugadores populares y de alto rendimiento para los usuarios de My Group.



Para los aficionados familiarizados con el Torneo, el "Masters Roar" es un indicador icónico de un golpe importante. Sin seguidores en el sitio este año, los equipos de transmisión y de contenido digital enfrentarían un nuevo desafío: identificar de manera rápida y precisa las tomas más importantes. Con IBM Watson Studio y sus capacidades de AutoAI y machine learning, los datos de las tomas pasadas servirán como base para que Watson genere una puntuación hipotética de emoción para identificar los “golpes imperdibles” de este año. Estos modelos de rankings de emoción se utilizarán para determinar automáticamente qué tomas en vivo, de situaciones similares en videos anteriores, se presentan al espectador como momentos destacados que deben ser vistos en su canal My Group. Esta información continuará impulsando la nueva función My Group, así como el contenido editorial, incluidos los resúmenes en video de "Ronda en 3 minutos", entre otros, en la aplicación Masters y Masters.com.



Por primera vez, IBM potenciará el 2020 Masters utilizando un enfoque de nube híbrida habilitado por Red Hat OpenShift, la plataforma empresarial Kubernetes líder en la industria, con datos locales y cargas de trabajo que se ejecutan en múltiples nubes públicas y privadas que operan a la perfección. En años anteriores, muchas cargas de trabajo ya estaban en la nube, pero algunas, incluida la publicación, la puntuación y la puesta en escena para el torneo, permanecieron locales por razones de latencia. En reacción a la pandemia, que requería que se alojaran más datos y cargas de trabajo en la nube para aumentar la eficiencia, IBM trabajó en estrecha colaboración con el Masters Tournament para trasladar esas cargas de trabajo a la nube pública de IBM, y utilizó una arquitectura de nube híbrida para unirlas. La flexibilidad y la hiperescalabilidad de Red Hat OpenShift, construido en Red Hat Enterprise Linux, permite que tanto la tecnología del torneo más grande como sus funciones, entre ellas, My Group, existan sobre una base uniforme en todos los entornos de TI.



“La experiencia digital en los deportes nunca ha sido más importante de lo que es ahora”, dijo Rob Thomas, Senior Vice President, IBM Cloud and Data Platforms. “Estamos orgullosos de poner el poder de la nube híbrida y las tecnologías de IA de IBM a disposición a través de la función My Group en la aplicación y el sitio web de Masters. Y nos sentimos honrados de habilitar que millones de aficionados al Masters en todo el mundo disfruten de la tradición histórica de este torneo mágico".



IBM es el socio digital de los Masters desde hace más de 20 años, y trabajan en estrecha colaboración para brindar experiencias incomparables a los aficionados al golf en todo el mundo. Las nuevas propuestas de este año representan su última colaboración para crear una experiencia innovadora que ofrece información valiosa basada en datos, al tiempo que destaca y comparte la historia y la tradición del torneo. El equipo de IBM iX, una de las agencias de diseño digital más grandes del mundo, utilizó la metodología de IBM Garage para aplicar design thinking y desarrollo ágil para crear una experiencia digital personalizada para los 13 millones de espectadores del torneo en 200 países. La aplicación de esta metodología a los Masters es similar al trabajo que IBM realiza para apoyar e innovar con clientes de todo el mundo.



IBM ha sido socio durante mucho tiempo de una variedad de organizaciones deportivas, equipos y eventos, incluidos tenis (US Open y Wimbledon), golf (Masters Tournament), fútbol (ESPN Fantasy Football) y los premios GRAMMY. A través de las asociaciones de IBM, incluida la recientemente anunciada con Overwatch League para esports, la compañía puede reimaginar los deportes y las experiencias de entretenimiento para fans, jugadores y entrenadores por igual, aprovechando la flexibilidad de la nube híbrida y otras soluciones impulsadas por IA.



El Masters se jugará del 12 al 15 de noviembre en el Augusta National Golf Club en Augusta, Georgia (EE.UU.). Para ver la tecnología en acción, visite Masters.como la aplicación Masters en su dispositivo móvil, disponible en App Store y Google Play Store.



Con información de oficina de prensa*