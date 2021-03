Ibagué recibe a deportistas de 10 países en campeonato de atletismo

En las pistas del Parque Deportivo de Ibagué, Tolima, comenzó con todas las de la ley el Campeonato Nacional e Internacional de Saltos y Pruebas Múltiples que posiciona una vez más a esta ciudad como epicentro de grandes eventos deportivos toda vez que en febrero pasado fue sede del Panamericano de Patinaje con más de 1.500 deportistas de 12 países.

Las pruebas de atletismo, primeras de este tipo en el país en el presente año, se desarrollan este fin de semana con asistencia de 20 ligas y más de 600 atletas de República Dominicana, Honduras, Chile, Panamá, Venezuela, Ecuador, Uruguay y Colombia.



El campeonato ha tenido resonancia pues no solo abre la agenda del atletismo a nivel nacional e internacional sino que también otorga marcas de calificación a los Juegos Olímpicos de Tokio con la asistencia de los mejores atletas pues tendrá pruebas de salto alto, triple, pértiga, decatlón y heptatlón, entre otros.



“Es un evento de suma importancia con presencia de destacados atletas pues otorga puntos clasificatorios a los Olímpicos de Tokio”, afirmó Alejandro Ortiz, gerente del Instituto de Deportes de Ibagué, Imdri, y agregó que asisten los mejores deportistas de la decatlón y heptatlón.



Nelson Barragán, presidente de la Liga de Atletismo del Tolima, lo define como un evento inédito pues no se había conjugado antes los saltos atléticos y las pruebas de decatlón y heptatlón con las pruebas múltiples de categorías inferiores.



Señaló que es un privilegio ver en el Parque Deportivo de Ibagué a todas las categorías del salto triple, que es el practicado por Caterine Ibargüen, así como el salto largo, el salto alto y salto con garrocha.



Sin duda se trata de un espectáculo digno de aplaudir toda vez que tendrá carrera de pentatlón para damas con 7 pruebas, y el decatlón de varones con 10 disciplinas.



Compiten figuras de la talla de Natalia Linares, colombiana que clasificó al mundial de atletismo sub 20 en Kenia, África, luego de lucirse en el Grand Prix de Ecuador en los 100 metros planos y salto largo. También asiste Arnobis Dalmero, atleta de salto triple que busca puntos para ir a los Olímpicos.



Andrés Fabián Hurtado, alcalde de Ibagué, aseguró que la ciudad ha venido siendo el centro deportivo del país con eventos de renombre que han reactivado la economía del departamento.



“La construcción de los nuevos escenarios del Parque Deportivo comienza a rendir importantes frutos para el desarrollo deportivo de la región y de nuestros deportistas”, dijo el mandatario.



El evento, que tiene en cuenta estrictas medidas de bioseguridad para evitar la propagación del covid-19, tiene el apoyo económico de la gobernación del Tolima y la Alcaldía de Ibagué.



