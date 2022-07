El ruso Ian Nepómniachtchi se aseguró este domingo, a falta de una ronda, la victoria final en el Torneo de Candidatos de Madrid al firmar tablas con el húngaro Richard Rapport y se asegura la opción de jugar una revancha contra el campeón mundial de ajedrez, el noruego Magnus Carlsen, ante quien sucumbió en el encuentro por el título de diciembre pasado.

Con dos puntos de ventaja al frente de la clasificación antes de esta decimotercera ronda, Nepo necesitaba sólo un empate para ponerse fuera del alcance de todos sus perseguidores y lo ha conseguido con blancas en 34 jugadas de una siciliana clásica.



El Gran Maestro ruso volverá a luchar por el título mundial en 2023, bien sea contra

Carlsen o frente a otro jugador surgido de este torneo madrileño si el noruego renunciara a defender por quinta vez su corona, como insinuó tras retenerla contra Nepo en Dubai.

Fiesta d eajedrez

Madrid vivió este fin de semana una fiesta del ajedrez mundial con la presencia del antiguo campeón, el indio Viswanathan Anand (predecesor de Carlsen); del monarca actual, que participó en varios eventos para promocionar el ajedrez, y del que lo será en 2023, porque si el noruego decide no defender su título, la corona se la disputarían los dos primeros clasificados de este Torneo de Candidatos.



Rapport, uno de los jugadores más creativos del ajedrez actual, asumía la responsabilidad de prolongar la incertidumbre hasta la última ronda del torneo. Pero la empresa era mayúscula. Tenía que ganar con negras al jugador más en forma del torneo -el único invicto de los ocho- y frente al que había perdido con blancas en la primera vuelta.

El balance de enfrentamientos, sin embargo, estaba igualado (1-1 y 8 empates). Unas simples tablas -y Nepo, lo ha demostrado en Madrid, sabe cómo hacerlas- proclamaban campeón al ruso, que en la línea de sus últimas partidas, y esta vez todavía con más razón, mirando al marcador, adoptó una actitud conservadora, eligiendo siempre las jugadas más sólidas.

El estadounidense Hikaru Nakamura durante su partida de ajedrez ante el ruso Ian Nepómniachtchi. Foto: EFE



Rapport eligió la agresiva siciliana para plantar cara al líder, una de las líneas preferidas entre la elite cuando se juega a ganar, pero Nepo conservó la pareja de alfiles y una estructura de peones (dos islas de infantes) mejor que la de su rival (tres), en una posición muy sana de enroques opuestos. En un final de torre, seis peones y alfiles del mismo color, los dos contendientes enterraron el hacha de guerra y firmaron las paces.

Victoria por descontado

En realidad, la victoria final de Nepo se daba por descontada después de la duodécima ronda, en la que cayó su primer perseguidor, Ding Liren. La emoción radicaba en la cerrada lucha por el segundo puesto, que puede llevar aparejado el premio de disputar el título mundial si Carlsen renuncia a defenderlo. El excampeón mundial Garry Kaspárov no tuvo empacho en reconocer que se había equivocado con respecto a las posibilidades de Nepo en este torneo. "Será un rival formidable para

Carlsen", dijo



"El Ogro de Bakú" en una entrevista con el canal de televisión del Saint Louis Chess Club estadounidense. "Mi error -explicó Kaspárov- fue infravalorar su preparación (de Nepo) para el Mundial (contra Carlsen). Sucedió lo mismo con Vishy Anand (predecesor de Carlsen como campeón). Perdió con Magnus y luego volvió a ganar el Candidatos.



El enorme trabajo que se realiza para un match por el título sirve como munición para el torneo siguiente. Así que tengo que pedir disculpas por haber sido tan idiota. Ganar un segundo Candidatos, y de la forma en que lo ha hecho en Madrid, hacen de Nepo un rival formidable para Magnus. Si (Carlsen) defiende su título, y me cuesta pensar que no lo haga, probablemente veremos un match mucho más disputado".

Con el medio punto conseguido este domingo, Nepómniachtchi iguala, con 9, el récord de puntuación obtenido en un Torneo de Candidatos a 14 rondas, en poder del estadounidense Fabiano Caruana desde Berlín 2018. En otra partida de la penúltima ronda, Caruana y el azerbaiyano Teimour Radjábov, aspirantes al segundo puesto, hicieron tablas en 31 jugadas de una catalana abierta en la que el estadounidense sacrificó dos peones en la apertura, que recuperó después sin problemas.



Las otras dos partidas enfrentan al estadounidense Hikaru Nakamura con el polaco Jan-Krzysztof Duda y al franco-iraní Alireza Firouzja con el chino Ding Liren.





EFE

