'Tengo aniquilado el corazón': Michael Jackson, jugador de San Andrés

Una cruda realidad están viviendo en San Andrés , Providencia y Santa Catalina. El paso del huracán Iota por estas islas dejó una total devastación y cientos de damnificados que se quedaron sin vivienda o perdieron sus negocios.



Las imágenes son tenebrosas. El golpe de este huracán acabó con muchas infraestructuras y golpeó la vida de los isleños. Esta situación ha generado un profundo dolor, que llegó a uno de sus exponentes a nivel deportivo.



Michael Jackson Wright, quien este miércoles comenzará la disputa de la final de la Liga profesional de baloncesto con su equipo Team Cali, en un duro encuentro contra Titanes de Barranquilla, se quebró en llanto en una entrevista al hablar de lo que viven estas islas.



En entrevista con EL TIEMPO, Jackson Wright detalló la impotencia que vive por estas horas e hizo un fuerte llamada al Gobierno para que no traten a San Andrés como solo una ventana del turismo.



Michael Jackson, jugador de Team Cali.

Momentos difíciles, desoladores los que viven ustedes los sanandresanos…

Es una frustración, pero es más una impotencia en realidad. Son cosas en las que uno no puede hacer nada. Este huracán está fuera del alcance de uno. Quisiera estar con la familia, pero no puedo. Desde afuera estar escuchando todas esas cosas que están pasando lo golpea, ver esas imágenes, lo destrozan. Los isleños hemos tratado de hacer bien nuestras cosas, luchar por nuestras islas, por sobrevivir, pero ha sido un huracán de alto calibre que nos ha destrozado y generado daño. Hasta el sol de hoy no tenemos comunicación con la Isla de Provincia, no es nada bueno, se han reportado muertes y confiemos en dios que no pase a peores.

Los daños del huracán también son provocados por el olvido que les han dado a ustedes…

Claro que sí, hemos venido años tras años en lo mismo. Espero que esto sea un llamado de atención. Nosotros también somos personas como cualquiera en este país. Si están robando a nuestras islas o a nuestra propia comunidad, ese no es el camino. Estamos pasando por una tragedia por malos manejos, por olvido y por un huracán sin piedad. Es un llamado a que seamos honestos en ese ámbito. Somos unas islas que vivemos del turismo, pero estoy seguro que el Gobierno puede dar más y tener más apoyo. Este es un caso sobrenatural, que se sale de nuestras manos, pero también un llamado de atención para que podamos salir de esta situación.

¿Cómo fue esa angustia previa a la llegada del huracán?

La verdad con mi novia hablábamos y ella contaba con mucho miedo que el huracán estaba tocando el suelo en San Andrés. Me narraba con mucha angustia cómo eran esos poderosos vientos y esas lloviznas. Todos se preparaban, en la medida de lo posible y de sus recursos, para abastecerse, pero pues nuestras casas o techos no están preparados para un impacto como estos de un huracán de categoría cinco. Fue de una magnitud muy grande, nunca antes visto en la isla. Uno se prepara para lo que viene, espera, no duerme, ora para que no sea algo tan impactante, pero se salió de las manos, golpeó a la isla muy fuerte. La última comunicación fue que los vientos superaban 200 km por hora. Las casas estaban destruidas, los techos caídos. Hablé con unos amigos bomberos en San Andrés y me dejaron preocupados, las imágenes que me cuentan de la isla en pedazos es muy impactante. Los árboles atravesados en las carreteras, los postes caídos y por eso estamos sin energía. De San Andrés sabemos algo, pero de Providencia y Santa Catalina, nada.

Michael Jackson, jugador de Team Cali.

Y para usted en el torneo esas comunicaciones debieron ser muy difíciles…

La verdad estaba tratando de mantener la mente tranquila, porque estoy en el torneo, tengo un trabajo y debo rendir en él. Apagué el celular del hotel al coliseo y allí lo prendí y al ver esas imágenes, me quebré, estaba destrozado. Quise decirle al grupo que no iba a jugar, pero ese pudo ser el último partido. Salí con el dolor de mi alma, con el llanto por dentro. Afortunadamente sacamos el partido adelante, clasificamos a la final, pero no dejaba de sentir una profunda tristeza, no fue fácil jugar y tener la cabeza en el partido cuando por mi mente pasaban esas imágenes tan crueles y sabía que mi gente estaba pasando momentos críticos. Es una situación que no se lo deseo a nadie.

¿Toda su familia está a allá?

Sí, toda mi familia. Mis hermanos, mis papás están en San Andrés. Pero también en Providencia y de ellos no sé nada, tampoco de mis amigos. En realidad todos somos familias y debemos unirnos. Tengo aniquilado el corazón, se me parte el alma al no saber nada de Providencia y de Santa Catalina. Hoy no somos diferentes, todos somos un mismo núcleo. Si podemos dar la mano, la daremos, somos una sola familia en un clamor de ayuda. Acá estamos y nos ayudamos.

¿Algún mensaje para el Gobierno?

La verdad es que en el Gobierno tienen que vernos como personas. Son los que tienen el poder y los que tienen la autoridad para que nosotros estemos bien. Es muy difícil que nos utilicen como lo hacen y luego nos dejen botados, eso es lo que están pasado. Tenemos unas islas muy bonitas en las que el turista llega, nos disfruta y se van, pero nosotros quedamos ahí cuidando de ellas, amando nuestras tierras. Nos tratan como a cucharas de plástico que usan y luego desechan. No solo somos sitio turístico, también somos personas con una vida digna. No solo para el turismo existe San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

Irá por el título de la Liga en nombre de todos ellos…

La verdad tengo que ser profesional. Tengo que jugar y cumplir con mi trabajo, pero no significa que no los seguiré apoyando en esta tragedia. Esto es por mis tres islas, aquí estoy para defenderlos en lo que se pueda desde el deporte. Estoy destrozado de ver mi gente hundiéndose y no poder ayudar. Pido ayuda para mi pueblo. Necesitamos de la comunidad, necesitamos de su apoyo.



