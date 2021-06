A 24 años del mordisco de Tyson a la oreja de Holyfield

Fue el 28 de junio de 1997, cuando Mike Tyson provocó uno de los escándalos más grandes en la historia del boxeo y del deporte, cuando le arrancó un pedazo de oreja a Evander Holyfield, de un mordisco.

Fue hace justo 24 años, en el MGM de Las Vegas, cuando el mundo del boxeo fue testigo de semejante hecho en los cuadriláteros.

Se trataba de la revancha por la pelea que Tyson había pedido con Holyfield, por nocaut técnico, en noviembre de 1996.



En el tercer asalto, Tyson se acercó a su rival, y cuando ambos boxeadores quedaron abrazados, aprovechó para morderle la oreja izquierda.



“Fueron las drogas. Solo pensaba en las drogas. Yo creía que era Dios, me sentía como Dios, pero lo hecho, hecho está. Yo no pensaba en el boxeo cuando lo mordí. No me preocupaba el boxeo. Está mal lo que hice, muy mal. Me volví loco”, dijo tiempo después Tyson en una entrevista con el medio The Guardian. .



