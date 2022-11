Este jueves se cierra la fase de grupos de la Europa League y la Conference League y se conocerán los equipos que siguen en carrera por los dos títulos.



Así podrán verse por TV en Colombia los partidos definitivos de la jornada.

STAR+

10:15 A.M. Conference League, RFS vs. Fiorentina.

10:15 .M. Istanbul Basaksehir vs. Heart of Midlothian.

12:30 P.M. Europa League, Trabzonspor vs. Ferencvaros.

12:30 P.M. Midtjylland vs. Sturm Graz.

12:30 P.M. Olympiacos vs. Nantes.



ESPN

12:30 P.M. Europa League, Real Sociedad vs. Manchester United.

2:45 P.M. Arsenal vs. Zúrich.



ESPN2

12:30 P.M. Europa League, Feyenoord vs. Lazio.

2:45 P.M. Real Betis vs. HJK Helsinki.



ESPN Extra

12:30 P.M. Europa League, Monaco vs. Crvena Zvezda.

2:45 P.M. Roma vs. Ludogorets Razgard.

Más noticias de Deportes