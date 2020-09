Programación deportiva para este domingo 13 de septiembre

Canal Caracol

5:15 a. m. Ciclismo: Tour de Francia, etapa 15.



Canal 1

12 m. Fútbol, Liga MX: Pumas UNAM vs. Atlético San Luis.

Directv Sports

Canal 610

8:55 a. m. Fútbol, Liga de España: Valladolid vs. Real Sociedad.

1:55 p. m. Fútbol, Liga de Francia: París Saint-Germain vs. Marsella.



Canal 612

8 a. m. Tenis, ATP: Abierto de Kitzbühel, final.

11 a. m. Fútbol, segunda división de España: Mirandés vs. Alcorcón.

1:55 p. m. Fútbol, segunda división de España: Tenerife vs. Málaga.



Canal 613

8:25 a. m. Fútbol, Copa de Alemania: Eintracht Norderstedt vs. Bayer Leverkusen

11 a. m. Fútbol, segunda división de España: Fuenlabrada vs. Lugo.

3 p. m. Béisbol de las Grandes Ligas: Gigantes de San Francisco vs. Padres de San Diego.



ESPN

7:55 a. m. Fútbol, Premier League: West Bromwich vs. Leicester.

10:20 a. m. Fútbol, Premier League: Tottenham vs. Everton.

2:30 p. m. Tenis: US Open, final masculina.



ESPN2

5 a. m. Ciclismo: Tour de Francia, etapa 15.

1:50 p. m. Fútbol, Liga de España: Valencia vs. Levante.

7:30 p. m. Fútbol, MLS: Sporting Kansas City vs. Minnesota United.

10 p. m. Fútbol, MLS: San José Eartquakes vs. LA Galaxy.



ESPN3

7 p. m. Fútbol americano, NFL: Dallas Cowboys vs. Los Angeles Rams.



Fox Sports

10 a. m. Fútbol, Liga de Francia: Mónaco vs. Nantes.



Fox Sports 2

9:30 a. m. Fútbol, Liga de Holanda: Groningen vs. PSV Eindhoven.



Golf Latin America

1 p. m. Golf, LPGA: ANA Inspiration, ronda final.

5 p. m. Golf, PGA Tour: Safeway Open, ronda final.



Win Sports +

12 m. Fútbol, Superliga de Turquía: Trabzonspor vs. Besiktas.

7:30 p. m. Fútbol, Liga de Colombia: Pasto vs. Tolima.



