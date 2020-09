Programación deportiva para este lunes 14 de septiembre

Directv Sports - Canal 610

1:30 p. m. Fútbol, Copa de Alemania: Duisburgo vs. Borussia Dortmund.



Canal 612

8 p. m. Baloncesto, NBA: Lakers vs. Rockets.

ESPN

12 m. Tenis: Masters 1000 de Roma, primera ronda.

6 p. m. Fútbol americano, NFL: Steelers vs. Giants.

9:15 p. m. Fútbol americano, NFL: Titans vs. Broncos.



ESPN 2

1:50 p. m. Fútbol, Premier League: Brighton vs. Chelsea.



ESPN 3

11:50 a. m. Fútbol, Premier League: Sheffield vs. Wolverhampton.

1:50 p. m. Fútbol, Liga de España: Alavés vs. Betis.

6:30 p. m. Béisbol de las Grandes Ligas: Bravos de Atlanta vs. Orioles de Baltimore.



Win Sports +

12 m. Fútbol, Superliga de Turquía: Hatayspor vs. Basaksehir.



