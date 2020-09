Programación deportiva para este jueves 17 de septiembre

Canal Caracol

8:45 a. m. Ciclismo: Tour de Francia, etapa 18.

Directv Sports

Canal 613

6 p. m. Béisbol de las Grandes Ligas: Mets de Nueva York vs. Filis de Filadelfia.



ESPN

12 m. Tenis: Masters 1000 de Roma.

4:45 p. m. Fútbol, Copa Libertadores: Defensa y Justicia vs. Delfín.

8:45 p. m. Fútbol, Copa Libertadores: Barcelona vs. Junior.



ESPN2

7 a. m. Ciclismo: Tour de Francia, etapa 18.

4:45 p. m. Fútbol, Copa Libertadores: Sao Paulo vs. River Plate.

6:55 p. m. Fútbol, Copa Libertadores: Libertad vs. Boca Juniors.



ESPN3

11 a. m. Golf: US Open, primera ronda.

7:30 p. m. Baloncesto, NBA: Miami Heat vs. Boston Celtics.



Fox Sports

3 p. m. Fútbol, Copa Libertadores: Racing vs. Nacional.

9 p. m. Fútbol, Copa Libertadores: Guaraní vs. Tigre.



Fox Sports 2

7 p. m. Fútbol, Copa Libertadores: Independiente del Valle vs. Flamengo.



Golf Latin América

1 p. m. Golf, LPGA: Cambia Portland Classic.



