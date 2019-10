Programación deportiva para este lunes 7 de octubre

WIN SPORTS

7:45 p. m.: FÚTBOL – Torneo de ascenso: Quindío vs. Fortaleza

ESPN

6 a. m.: TENIS – Masters 1.000 de Shanghai: primera ronda

5 p. m.: BALONCESTO – Pretemporada de la NBA: Cavaliers de Cleveland vs. San Lorenzo



ESPN 3

7 a. m.: RUGBY – RWC Japón 2019

5:30 p. m.: ATLETISMO - Maratón de Buenos Aires

7 p. m.: FÚTBOL AMERICANO – NFL: 49ers de San Francisco vs. Browns de Cleveland



FOX SPORTS 2

1 p. m.: BÉISBOL – Grandes Ligas: Astros de Houston vs. Rayos de Tampa Bay



TYC SPORTS

3:30 p. m.: FÚTBOL – Copa argentina: Almagro vs. Talleres



DEPORTES