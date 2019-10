Programación deportiva para este viernes 4 de octubre

WIN SPORTS

12:30 p. m.: FÚTBOL – Liga De Turquía: Fenerbache vs. Antalyaspor

ESPN

1:30 p. m.: FÚTBOL – Liga de Francia: Amiens vs. Marsella



FOX SPORTS 2

1:30 p. m.: FÚTBOL – Bundesliga: Hertha Berlín vs. Fortuna



DIRECTV SPORTS

CANAL 610

2 p. m.: FÚTBOL – Liga de España: Betis vs. Éibar



DEPORTES