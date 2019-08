Programación deportiva para este domingo 25 de agosto

RCN

5 p. m.: FÚTBOL – Liga colombiana: Nacional vs. Medellín



WIN SPORTS

1:45 p. m.: FÚTBOL – Liga colombiana: Patriotas vs. Bucaramanga

3:45 p. m.: FÚTBOL – Liga colombiana: Alianza Petrolera vs. Huila

5:45 p. m.: FÚTBOL – Liga colombiana: Rionegro vs. Santa Fe

7:45 p. m.: FÚTBOL – Liga colombiana: América vs. Envigado



ESPN

10:30 a. m.: FÚTBOL – Liga Premier: Tottenham vs. Newcastle



ESPN 2

12 m.: FÚTBOL – Liga de España: Leganés vs. Atlético de Madrid

2 p. m.: FÚTBOL – Liga de Francia: PSG vs. Toulouse



ESPN 3

8 a. m.: CICLISMO – Vuelta a España: Etapa 2

1:45 p. m.: FÚTBOL – Serie A: Roma vs. Génova

6 p. m.: BÉISBOL – Grandes Ligas: Yankees de Nueva York vs. Dodgers de Los Ángeles



FOX SPORTS 2

8:30 a. m.: FÚTBOL – Bundesliga: Leipzig vs. Eintracht Frankfurt

11 a. m.: FÚTBOL – Bundesliga: Hertha Berlín vs. Wolfsburgo



DIRECTV SPORTS

CANAL 610

2 p. m.: FÚTBOL – Liga de España: Barcelona vs. Betis



DEPORTES