Programación deportiva para este jueves 14 de noviembre

RCN

7 p. m.: FÚTBOL – Liga colombiana: Cúcuta vs. Junior



WIN SPORTS

8:30 P. m.: FÚTBOL – Liga colombiana: América vs. Alianza Petrolera



ESPN

7 a. m.: TENIS - Masters de Londres: día 5

9 a. m.: TENIS - Masters de Londres: día 5



ESPN 2

2:45 p. m.: FÚTBOL – Eliminatorias europeas: Inglaterra vs. Montenegro



ESPN 3

12 m.: FÚTBOL – Eliminatorias europeas: Turquía vs. Islandia



DIRECTV SPORTS

CANAL 610

2:45 p. m.: FÚTBOL – Eliminatorias europeas: Francia vs. Moldavia



CANAL 612

12 m.: FÚTBOL – Amistoso internacional: Bulgaria vs. Paraguay



CANAL 613

2:45 p. m.: FÚTBOL – Eliminatorias europeas: Portugal vs. Lituania



DEPORTES