Programación deportiva para este miércoles 27 de noviembre

CANAL RCN

5 p. m.: FÚTBOL – Liga colombiana: Cúcuta vs. Nacional

WIN SPORTS

7:30 p. m.: FÚTBOL – Liga colombiana: Tolima vs. Junior



ESPN

12:50 p. m.: FÚTBOL – Liga de Campeones: Valencia vs. Chelsea

3 p. m.: FÚTBOL – Liga de Campeones: Lille vs. Ajax



FOX SPORTS

3 p. m.: FÚTBOL – Liga de Campeones: Liverpool vs. Nápoles



ESPN 2

3 p. m.: FÚTBOL – Liga de Campeones: Barcelona vs. Borussia Dortmund



FOX SPORTS 2

12:50 p. m.: FÚTBOL – Liga de Campeones: Zenit vs. Lyon

3 p. m.: FÚTBOL – Liga de Campeones: Leipzig vs. Benfica



DEPORTES