Programación deportiva para este lunes 25 de noviembre

ESPN 3

3 p.m.: Liga de Inglaterra, Aston Villa vs. Newcastle.

WIN SPORTS

8 p.m.: Liga Nacional de Futsal, Alianza Platanera vs. Leones de Nariño.



ESPN

8 p.m.: Fútbol americano de la NFL: Baltimore vs. Los Ángeles.



TYC

5 p.m.: Fútbol de Argentina, Colón vs. Estudiantes.

7 p.m.: Argentinos Juniors vs. Newell’s Old Boys.



SEÑAL COLOMBIA

2 p.m.: Jornada de los Juegos Nacionales. Competencias de billar, el comienzo del atletismo y más finales del patinaje de velocidad.



DEPORTES