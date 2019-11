Programación deportiva para este domingo 24 de noviembre

RCN

3 p. m.: FÚTBOL - Liga colombiana: Santa Fe vs. Cali

5 p. m.: FÚTBOL - Liga colombiana: Junior vs. Cúcuta



WIN SPORTS

11 a. m.: FÚTBOL - Liga de Turquía: Yeni Malatyaspor vs. Fenerbache

5 p. m.: FÚTBOL - Liga colombiana: Nacional vs. Tolima



ESPN

6:30 a. m.: FÚTBOL - Serie A: Bolognia vs. Parma

9 a. m.: FÚTBOL - Serie A: Roma vs. Brescia

11:30 a. m.: FÚTBOL - Liga Premier: Sheffield United vs. Manchester United



ESPN 2

9 a. m.: FÚTBOL - Serie A: Sassuolo vs. Lazio

2:45 p. m.: FÚTBOL - Serie A: Lecce vs. Cagliari



Fox Sports 2

9:30 a. m. Liga de Alemania: AUGSBURG VS HERTHA BERLIN



Directv Sports

8 a. m. Liga de España: OSASUNA VS ATHLETIC CLUB

10 a. m. Liga de España: EIBAR VS ALAVÉS



RAI

9 a. m. Liga de Italia: HELLAS VERONA VS FIORENTINA

2:45 p. m. Liga de Italia: US LECCE VS CAGLIARI



DEPORTES