Programación deportiva para este martes 30 de julio

ESPN

10:55 a. m. Fútbol-Copa Audi: Real Madrid vs. Tottenham

13:25 p. m. Fútbol-Copa Audi: Bayern Munich vs. Fenerbahce



ESPN 3

6 p. m. Tenis – ATP 500 Washington: primera y Segunda Ronda

9 p. m. Béisbol MLB: Arizona Diamonds vs. New York Yankees.



Fox Sports

5:15 p. m. Fútbol – Copa Libertadores: Cruzeiro vs. River Plate



Fox Sports 2

7:30 p. m. Fútbol – Copa Libertadores: Palmeiras vs. Godoy Cruz



Fox Sports 3

7:30 p. m. Fútbol – Copa Libertadores: Olimpia vs. Liga de Quito



Directv Sports

613

5:15 p. m. Fútbol – Copa Suramericana: Sporting Cristal vs. Zulia

7:30 p. m. Fútbol – Copa Suramericana: Fluminense vs. Peñarol



Win Sports

7:45 p. m. Torneo de la B: Bogotá vs. Quindío



DEPORTES