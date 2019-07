Programación deportiva para este domingo 21 de julio

Win Sports

1:30 p. m. Fútbol-Liga femenina: Nacional vs. Pereira.

3:45 p. m. Fútbol colombiano: Alianza Petrolera vs. Rionegro Águilas.

5:45 p. m. Fútbol colombiano: Patriotas vs. Junior.

7:45 p. m. Fútbol colombiano: Atlético Nacional vs. Atlético Bucaramanga.



CANAL RCN

5 p. m. Fútbol colombiano: Millonarios vs. Once Caldas.



Canal Caracol

7:30 a. m. Ciclismo: Etapa 15 del Tour de Francia



ESPN

6 a. m. Golf: The Open Championship

5 p. m. Fútbol internacional: Liverpool vs. Sevilla.



ESPN 2

7 a. m. Ciclismo: Etapa 15 del Tour de Francia



ESPN 3

3 p. m. Fútbol - MLS: Atlanta United vs. DC United

6 p. m. béisbol Grandes Ligas: Washington Nationals vs. Atlanta Braves



Fox Sports 2

6:45 p. m. Fútbol mexicano: Santos Laguna vs. Guadalajara.



TyC Sports

3 p. m. Fútbol-Copa Argentina: Racing vs. Boca Unidos.



