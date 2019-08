Programación deportiva para este miércoles 28 de agosto

Fox Sports

5:15 p. m. Fútbol – Copa Libertadores: Boca Juniors vs. Liga de Quito



Fox Sports 2

7:30 p. m. Fútbol - Copa Libertadores: Inter vs. Flamengo



Fox Sports 3

2 p. m. Fútbol – Liga de Campeones (play Off, vuelta): Brujas vs. LASK Linz

2 p. m. Fútbol – Liga de Campeones (play Off, vuelta): Slavia Praga vs. Cluj

7 p. m. Fútbol – Liga de México: León vs. Santos Laguna

9 p. m. Fútbol – Liga de México: Tijuana vs. Cruz Azul



Directv Sports (610)

2 p. m. Fútbol de Francia: Niza vs. Marsella



Win Sports

7:30 p. m. Fútbol – Copa Colombia: Once Caldas vs. Medellín



ESPN

11 a. m. Tenis – US Open: segunda Ronda

6 p. m. Tenis – US Open: segunda Ronda



ESPN 2

9 a. m. Ciclismo – Vuelta a España



ESPN 3

9 a. m. Ciclismo – Vuelta a España

6 p. m. Tenis – US Open: segunda Ronda

1:45 p. m. Fútbol – Liga de Campeones (play off, vuelta): Ajax vs. APOEL



ESPN+

6 p. m. Béisbol MLB Chicago vs. New York Mets



TyC Sports

12:45 p. m. Fútbol - Copa Argentina: Sol de Mayo vs. Colón

3 p. m. Fútbol - Copa Argentina: Patronato vs. Independiente

5 p. m. Fútbol - Copa Argentina: Arsenal vs. Estudiantes



DEPORTES