La temporada regular de las Grandes Ligas bajó su telón este miércoles en una última jornada en la que los equipos descansaron a estelares como Aaron Judge mientras que otros como Clayton Kershaw, Franber Valdez o Julio Rodríguez afinaron sus herramientas para la postemporada.

Pero en medio del final de la temporada regular, las Grandes Ligas dan para todo, incluso, para pedir matrimonio, así las cosas a veces no salgan como el novio las planea.



Un hincha de los Blue Jays, en el juego contra Medias Rojas, hizo el deber de pedirle matrimonio a su novia, pero todo le salió mal.



"Te quiero", le dice el novio a la novia, pero cuando se arrodilló, abrió el empaque del anillo, su novia lo despidió.



Una cachetada y un empujón fueron sufucientes para el "no" de la mujer, que no se sabe por qué reaccionó de esa manera.



Tampoco es claro si es verdad o fue una trama entre ambos, pero lo cierto es que hasta en las pantallas gigantes del estadio la escena se transmitió.



Algunas personas dicen que el hombre llevaba otra cajita en el otro bolsillo, por lo que no es claro lo que pasó al final.