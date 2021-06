Bernardo Mercado, retador n.º 1 del mundo cuando pesaban los completos

Cuando aún los pesos completos pesaban en el boxeo –no solo en la báscula, sino por calidad–, Colombia tuvo un primer retador mundial: Bernardo Mercado, el monteriano que murió el viernes 11 de junio, en Cartagena.



Y cuando ello ocurrió, el sábado 8 de marzo de 1980, EL TIEMPO, como pocas veces lo ha hecho en sus 110 años de existencia, bajó al día siguiente el cabezote de portada para incluir a todo lo ancho de las seis columnas la información con el título: ‘Histórico triunfo de Mercado’, acompañando el texto con una foto de su logro.



(Le puede interesar: Murió Bernardo Mercado, exboxeador colombiano)



El colombiano (213 libras) noqueó al calvo estadounidense Earnie Shavers (215), el más temible pegador de ese momento de la máxima categoría, en combate efectuado en una selecta propiedad del célebre Hugh Hefner: The Great Gorge Playboy Club Hotel, de Vernon Township, Nueva Jersey (EE. UU.). Espectáculo para apenas ¡425 espectadores!



Mercado perdía en criterio de dos de los tres jurados (se votaba por asalto: 4-2 y 4-1-1) y el otro anotaba empate (el árbitro Paul Venti: 3-3). Además de estar cortado en la ceja izquierda, cayó en el cuarto, con recto de derecha al mentón. Pero en el siete derribó a Shavers con gancho de izquierda. Este se levantó mal, él lo atacó y el árbitro paró las acciones a los 42 segundos.



Ese éxito le permitió al colombiano, residente en Los Ángeles (EE. UU.), pasar de séptimo aspirante a primero, sitial que en el Consejo Mundial de Boxeo (CMB) ocupaba Shavers. Y, además, el derecho a ser el próximo rival del campeón, el estadounidense Larry Holmes. Pelea que jamás se dio.

Así surgió

Facebook Twitter Linkedin

Guillermo Torres (der.) bromea con su amigo Bernardo Mercado. Foto: Álbum familiar de Guillermo Torres

(Le puede interesar: Cuadrado sale en defensa de James: 'Quisiéramos que estuviera acá')



Bernardo nació el 16 de julio de 1952, en Montería, como hijo mayor de tres que tuvo la pareja de Bernardo Mercado Hernández y Ana Romero. Él, teniente de la Policía, murió cuando el futuro púgil tenía 6 años. En 1959, Ana, cuya corpulencia heredaron sus hijos, se llevó a la familia a Cartagena.



El director técnico Orlando Pineda lo vio llegar un día de 1970 a ‘La caldera del diablo’, como llamaban a un rústico gimnasio cartagenero. “Era un peso mediano que lo llevó, no recuerdo bien, si fue un entrenador de apellido Gómez u otro, el ‘Gordo’ Olmos”, dice Pineda, su entrenador desde el año siguiente en la Selección Bolívar.



Con Pineda, Mercado fue cinco veces consecutivas campeón nacional de mayores como aficionado: como semicompleto, en Bogotá, en 1971; Barranquilla, 1972, y Girardot, 1973; como peso completo, en Juegos Nacionales de Pereira, 1974, y en San Andrés, 1975. Como asistente del cubano Sócrates Cruz o como entrenador en propiedad, Pineda lo tuvo en ocho torneos internacionales y ganó siete medallas entre bronce y plata.



“Ya le decían, en su casa y en la selección, ‘Niño’ (la prensa lo llamaría después ‘El niño de Montería’). Y era eso: un niño grande, inocente, buena papa, nada complicado”, recuerda el licenciado en educación física sucreño Alfonso Marrugo, su compañero en tres torneos internacionales, incluyendo el primero, el Centroamericano y del Caribe en Puerto Rico, en 1971.

A Estados Unidos

Una pelea de campeonato mundial en Colombia no es usual, incluso hoy. El 31 de mayo de 1975 fue especial: ¡hubo dos del CMB! Por la tarde, en Cali, Rodrigo Valdés defendió el título mediano ante el argentino Ramón Méndez. Por la noche, en Bogotá, Néstor ‘Baba’ Jiménez falló en el intento de conquistar el fajín gallo en poder del mexicano Rodolfo Martínez.



(Lea también: Gustavo Serpa denuncia 'mano negra' contra Millos antes de la final)



Mercado asistió esa noche al coliseo El Campín. “Me dijo: ‘acompáñame para hablar con ese tipo, que quiere hablar conmigo’”, recuerda su amigo y futuro compadre Guillermo Torres, que a los 82 años aún vive en la capital.

Yo hice una carta con los datos de Mercado que exigió Ketchum y poco después llegó el tiquete para viajar a Los Ángeles FACEBOOK

TWITTER



El tipo resultó ser Willie Ketchum, entrenador y manejador estadounidense de varios campeones mundiales –entre ellos Davey Moore–, que estaba para ayudar a ‘Baba’. “Yo hice una carta con los datos de Mercado que exigió Ketchum y poco después llegó el tiquete para viajar a Los Ángeles”, dice Torres.



Torres conoció a Mercado cuando este era un niño de 12 años y fue a visitar a su tía Leonor Romero a Coyongal, corregimiento de Magangué, Bolívar. “Esa vez lo puse a pelear con un pelao como él, Higinio Martínez, y nos hicimos amigos”, dice Torres, que luego se fue a vivir a Cartagena y lo buscó. “Era impresionante como boxeador: una vez les ganó a dos rivales, uno detrás de otro, en el Circo Teatro”.



Mercado debutó como profesional en Los Ángeles, el 15 de noviembre de 1975, noqueando en el asalto inicial al local Henry Washington. Recién llegado, aporreó en una práctica al argentino Óscar ‘Ringo’ Bonavena y este lo recomendó con su apoderado, Joe Conforte, dueño del famoso burdel Mustang Ranch –el más grande de EE. UU.–, en Reno. Conforte le compró los derechos por 25.000 dólares a Ketchum. ‘Ringo’ fue asesinado el 22 de mayo de 1976 por un guardaespaldas de Conforte.

El no con Larry Holmes

Facebook Twitter Linkedin

Fascímil de la primera página de EL TIEMPO del 9 de marzo de 1980: se bajó el cabezote para destacar el espectacular triunfo de Bernardo Mercado. Foto: EL TIEMPO

El colombiano acumuló marca de 15-0, todas antes del límite. El 14 de noviembre de 1977 hizo la exhibición de cinco asaltos, en la plaza de toros de Bogotá, frente al campeón mundial de los completos Muhammad Alí, en la única visita de ‘El Más Grande’ a Colombia.



(Lea también: Barrios limpia su orgullo con eficaz 'trabajo sucio' en la Selección)



Con 20-0, con 18 nocauts, su invicto se cortó en dos asaltos ante el futuro campeón mundial John Tate, el 22 de junio de 1978, en Nueva York. Perdió la siguiente pelea, en cinco vueltas, en Reno, frente al también próximo titular Mike Weaver. Pero cuatro triunfos al hilo, uno sobre el futuro campeón Trevor Berbick (último verdugo de Alí y el hombre ante quien se consagró Mike Tyson), lo llevaron al combate con Shavers.



Cuando quedó a las puertas de ser el primer latinoamericano campeón mundial de los completos, la pelea no se concretó con el titular Larry Holmes. Conforte programó, el 14 de agosto de 1980, un pleito en Bogotá con el estadounidense Tom Prater, al que Mercado noqueó en el duodécimo y último asalto. En su esquina estaba, como siempre en la era Conforte, el puertorriqueño Manny Siaca.



Se aceptó una eliminatoria frente al excampeón mundial León Spinks, el 2 de octubre de ese año, en Las Vegas, como semiestelar de la defensa de Holmes frente a Alí. Un disparate de su apoderado, que pudo recibir un dinero por la dispensa y esperar al ganador. El veloz Spinks lo noqueó en nueve episodios. Y se esfumó la ilusión.



“Yo le dije que no aceptara, que peleara directo por el título. Pero me respondió: ‘son 250.000l dólares y Spinks no me aguantará cinco asaltos’”, recuerda Torres. “Su preparación, como con Prater, no fue la mejor. Apenas entrenó por 20 días. A mi compadre le faltó más disciplina. Era flojo. Solo entrenó bien para Shavers”.

Sus últimos años

“Volveré a los primeros lugares y pelearé por el título mundial”, nos dijo la mañana del sábado 7 de mayo de 1983, mientras descansaba en su habitación de un hotel de Cartagena, antes de noquear por la noche al mexicano Fernando Montes. A su lado estaba como técnico el estadounidense Jimmy Ellis, excampeón mundial completo y el mejor amigo de por vida de Muhammad Alí.



La carrera de Mercado, gigante de 1,94 metros y recia pegada con derecha, no fue igual después. Hizo nueve peleas, la última en 1989. Su marca quedó en 33-5, con 28 nocauts. Vivía en Los Ángeles y se separó de su esposa samaria, Marta Acosta (hija de directivo del boxeo del Magdalena y de la Federación, Francisco Acosta), unión de la cual quedan cinco hijos. Tuvo problemas de drogas con la justicia y regresó a Cartagena.



En la capital de Bolívar poco salía de su apartamento, en el barrio Zaragocilla, ni iba a boxeo. “La última vez que fui a Cartagena lo saqué del apartamento, nos tomamos whisky y un sancocho. Ese día bailó salsa en el barrio El Rodeo”, dice Torres. “Todo terminó cuando nos enteramos de la muerte de Diomedes Díaz (22 de diciembre de 2013). Hace unos 25 días hablé con él por teléfono. Estaba hospitalizado. ‘Espero salir de esto’, me dijo”.

Veía mucho boxeo por televisión y, cada vez que podía, los partidos de fútbol de mi sobrino Roger Martínez FACEBOOK

TWITTER



“Estaba bien de los sentidos y su único problema era la diabetes –le gustaba mucho el dulce–, que le afectó la pierna izquierda. Veía mucho boxeo por televisión y, cada vez que podía, los partidos de fútbol de mi sobrino Roger Martínez Tobinson (América de México y la Selección Colombia), de quien era tío abuelo”, dice Robert Martínez Mercado, hijo de Dona Mercado, ‘Niña’, hermana menor del exboxeador.



Un paro respiratorio, en el Hospital Universitario, acabó con la vida la noche del viernes 11 de junio, a los 68 años, del mejor colombiano en los pesos completos.







Estewil Quesada Fernández

Editor regional Caribe de EL TIEMPO

Barranquilla

@EstewilQ

Más noticias de deportes

-El autogolazo de Matt Hummels en el duelo Francia vs. Alemania



-Egan Bernal tendrá un encuentro con el Papa Francisco



-Tolima confirma que la final en Ibagué no tendrá hinchas