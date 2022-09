Los equipos de rescate encontraron este miércoles el cuerpo de la alpinista estadounidense Hilaree Nelson, dos días después de desaparecer en la montaña Manaslu de Nepal.

"El equipo de búsqueda que partió por la mañana (del miércoles) en helicóptero recuperó su cuerpo y lo devolvió", dijo a la AFP Jiban Ghimire de Shangri-La Nepal Trek, los organizadores de la expedición.



Ghimire precisó que el cuerpo fue devuelto al campo base del Manaslu y será transportado en avión a Katmandú.



Ahora, ante la poca información sobre la tragedia, Jim Morrison, alpinista y esposo de Nelson, decidió romper su silencio y contar el paso a paso del lamentable día.



"Yo hice todo lo que pude por localizarla, pero fui incapaz de descender por aquella vertiente, aunque esperaba encontrarla con vida y vivir mi vida con ella", dijo.



Tragedia en el Himalaya

Foto: Roberto Schmidt / AFP

La célebre deportista de 49 años desapareció el lunes tras un accidente en un descenso en esquí, luego de haber hecho la octava cima más alta del mundo (8.163 metros) junto a su compañero Jim Morrison.



Este, que dirigió las operaciones de rescate, partió el miércoles por la mañana a bordo del helicóptero para intentar encontrarla. El lunes, los helicópteros no pudieron sobrevolar la zona por las condiciones meteorológicas y el martes volvieron con las manos vacías.



Con dos décadas de carrera, la alpinista y esquiadora de montaña es una de las "más prolíficas de su generación", según su patrocinador.



En 2012 se convirtió en la primera mujer en hacer la cima del Everest y del cercano Lhotse en 24 horas. Seis años después volvió al Lhotse y realizó el primer descenso en esquí de esta montaña, lo que le valió el premio de Aventurero del Año de National Geographic.



Pero en esta expedición al Manaslu, Nelson reconoció que no se sentía "tan segura" como en anteriores aventuras.



"Estas últimas semanas pusieron a prueba mi resistencia", escribió el jueves en Instagram.



Ahora, su esposo cuenta los detalles del fatídico día.



'Fui incapaz'

Foto: iStock

“No existen palabras para describir mi amor por esta mujer, mi compañera de vida, mi amor, mi mejor amiga y mi cordada en la montaña. Ella ha sido el faro que ha iluminado mi vida día tras día", dijo de entrada Morrison en una sentida carta antes de contar el paso a paso de la jornada



"El 26 de septiembre a las 10:42 horas, alcanzamos la cima verdadera del Manaslu en condiciones duras. Rápidamente hicimos la transición de escalar a esquiar, con frío y viento, con el plan de dar la vuelta a la esquina (para evitar una banda de rocas) y reagruparnos con nuestro equipo de sherpas", relató.



Yo esquié primero y tras unos pocos giros, Hilaree me siguió y desencadenó una pequeña avalancha. Ella perdió pie y se vio arrastrada por una estrecha ladera nevada hacia el lado sur (el opuesto a la ruta de ascenso) de la montaña, cayendo más de 1.500 metros" apuntó.



"Yo hice todo lo que pude por localizarla, pero fui incapaz de descender por aquella vertiente, aunque esperaba encontrarla con vida y vivir mi vida con ella", añadió.

"Mi pérdida es indescriptible y estoy centrado en sus hijos y sus próximos pasos. Hilaree Nelson fue la persona más inspiradora en vida y ahora su energía guiará nuestras almas colectivas. Paz para todos nosotros. Rezad por su familia y comunidad, que se encuentra ampliamente extendida por todo el planeta. Estoy devastado por haberla perdido”, concluyó Morrison.

*Con AFP