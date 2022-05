Hayner Fabián Montaño Gamboa es un joven basquetbolista de 24 años, nacido en Guapi, Cauca, quien a punta de esfuerzos, trabajo duro y mucha dedicación, logró su sueño de convertirse en jugador profesional y ser uno de los talentos jóvenes del baloncesto nacional, militando actualmente en el equipo Team Cali.

Guapi es un corregimiento de 30.000 habitantes (aproximadamente) que ha recibido el reconocimiento de Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO por “Las marimbas y sus cantadoras”. Allí, Montaño dio sus primeros pelotazos.



Sus comienzos en el baloncesto empezaron a sus 13 años, en la capital del Valle del Cauca. "Con mi llegada a Cali desde Guapi no tenía mucho que hacer, ni 'hobbies' ni nada. Por eso con unos amigos fuimos a ver a un equipo de baloncesto cerca de mi casa y desde ahí me comenzó a gustar", cuenta Montaño.



Ahora, a sus 24 años, Hayner es una de las figuras del deporte de la pelota naranja en Colombia. Con el Team Cali, espera destronar la hegemonía de Titanes, los pentacampeones.



Información de la División Profesional de Baloncesto de Colombia