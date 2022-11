El circuito NB Race Series, que tuvo su primera parada en La Ceja (Antioquia), se traslada ahora a Guasca (Cundinamarca), donde el próximo domingo 27 de noviembre 2.000 atletas vivirán una experiencia inolvidable, en los recorridos de 15K y 6K por paisajes rurales y urbanos, lejos del pavimento de las grandes ciudades.

La carrera, que nació en 2018 y se convirtió en la más esperada por los atletas aficionados, vuelve a disputarse después de dos años de no realizarse, por las restricciones de la pandemia.



Y con el fin de hacerles vivir una experiencia inolvidable, la organización de la prueba ha diseñado un recorrido que pasará por varios sitios de interés histórico, así como paisajes turísticos y ecológicos.



Los atletas inscritos deberán recoger el kit, este viernes 25 y sábado 26 de noviembre, en la Tienda New Balance del Centro Comercial Santafé (local 1-112 – 1-113), entre las 11:00 de la mañana y las 7:00 de la noche.



Y como incentivo adicional para los corredores de la Carrera Guasca 15k, toda la tienda tendrá el 20 por ciento de descuento.



Igualmente deben tener en cuenta que el punto de concentración para el día de la carrera es en la Plaza de Eventos de Guasca, a partir de las 7:30 de la mañana.



El calentamiento comenzará a las 8:30 a.m. y el desplazamiento hacia el parque principal, donde estará el punto de salida y llegada, será a las 9:15 a.m.

Dos categorías



La salida de la prueba de los 15 km será a las 10:00 a.m., y la de los 6 km, a las 10:15 a.m.



También es importante recalcar que la salida se ordenará por manillas según los tiempos estimados en la llegada para cada una de las distancias.



La manilla amarilla la llevarán quienes estimen completar el recorrido entre 45 y 56 minutos, la azul será para los que busquen tiempos entre los 56 minutos y 1:06, y la roja para quienes estarán por encima de 1:06, en los 15 km.



Para el caso de la prueba de los 6 km, las manillas se dividirán entre los que estimen terminar en menos de 30 minutos, o en más de 30 minutos, aunque esta distancia es más recreativa, lo que permitirá también disfrutar en familia o con amigos que se están iniciando en el mundo del running.

