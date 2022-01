El desafío de las n-reinas o de las ocho reinas, es un problema de ajedréz que por años ha inquietado a los especialistas de este deporte.



Fue planteado por primera vez en 1848, por el ajedrecista alemán Max Bezzel.

El problema de las n-reinas consiste en colocar n reinas en un tablero de ajedrez de n x n de tal forma que no sea posible que dos reinas se capturen entre si. O sea, que no estén en la misma fila, ni en la misma columna ni en la misma diagonal.



En agosto del 2021, Michael Simkin, becario posdoctoral del Centro de Ciencias Matemáticas y Aplicaciones de Harvard, entregó una respuesta a este problema.



De acuerdo con Simkin, hay unas (0,143n)n maneras de colocar las reinas para que ninguna se ataque entre sí en tableros de ajedrez de n por n.



Y aunque la ecuación final de Simkin no proporciona la respuesta exacta, se limita a decir que esta cifra es lo más cercano al número real que se puede obtener en este momento.



"Si me dijeras que quiero que coloques tus reinas de tal y tal manera en el tablero, entonces podría analizar el algoritmo y decirte cuántas soluciones hay que cumplen con esta restricción", indicó Simkin según el portal RT. "En términos formales, reduce el problema a un problema de optimización", agregó.



Según la respuesta de Simkin, cada que los tableros se hacen más grandes y se incrementa la cantidad de reinas, la investigación muestra que, en casi todas las configuraciones las reinas tienden a organizarse a los lados del tablero, con menos reinas en el medio, donde están expuestas a los ataques.



EL TIEMPO.COM