Half Time Show del Super Bowl: reviva la extraordinaria presentación de Usher

El invitado especial para dar el esperado show del Medio Tiempo del Super Bowl fue el reconocido músico Usher.



De hecho, vale recordar que esta no es la primera vez que se presenta en un show del medio tiempo, pues en el 2011 Usher cayó del cielo (amarrado a un cable), vestido de blanco, para unirse al grupo Black Eyed Peas en el medio tiempo del Super Bowl XLV y cantaron su éxito 'OMG'.

“Es un honor en mi vida finalmente tachar una actuación de Super Bowl de mi lista de deseos. No puedo esperar para traerle al mundo un espectáculo diferente a todo lo que hayan visto de mí antes”, dijo Usher tras ser notificado como el artista principal para este espectáculo.



Reviva el Show del Medio Tiempo del Super Bowl 2024

Usher inició su presentación interpretando 'Caught Up'. Tras ello deslumbró con sus coreografías y extraordinarios trajes.

Alicia Keys fue su primera invitada y, como era de esperarse, el público enloqueció y cantó con ambos. La cantante interpretó uno de sus más grandes éxitos, 'If I Ain't Got You', seguida del éxito 'My Boo' junto a Usher.

H.E.R. también asombró a los espectadores con su voz y su talento con la guitarra.

H.E.R. es la segunda invitada de @Usher para el show de esta noche ⭐️ pic.twitter.com/d5QecbbcW8 — MUSICTRENDS Colombia (@musictrendscol) February 12, 2024

Poco a poco asombró con los cambios de vestuario que dejaron sorprendido a más de uno.

Usher en el show de medio tiempo del Súper Bowl pic.twitter.com/anNuwsV25W — Indie 505 (@Indie5051) February 12, 2024

El Halftime show llegó a su fin, pero contó con varias sorpresas; desde Alicia Keys, will.i.am, Ludacris y Lil Jon. Eso sí, muchos fans estaban esperando una posible participación de Justin Bieber, pero en esta ocasión no ocurrió.

