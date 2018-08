‘La prioridad de Caterine es el salto triple’, dice su DT

La colombiana Caterine Ibargüen retomó este año las competencias del salto largo, pero eso no quiere decir que se dedicará a él y dejará de lado el triple, así lo confirmó su técnico, el cubano, Ubaldo Duany.

“Su prueba fundamental seguirá siendo el salto triple, pero en la medida de que le podamos darle a Colombia una medalla de oro lo seguiremos haciendo. Es una competencia que le viene bien, que conoce, que sabe hacer”, le dijo Duany a EL TIEMPO.



“Volvimos al largo porque la idea era ganar el oro. Sabíamos que Colombia necesitaba esta medalla para poder estar en la pelea de los Juegos y decidimos volver a entrenar el salto de longitud. Lo aportamos, ella estuvo de acuerdo en ese sentido”, precisó el entrenador.



Ibargüen se impuso con una marca de 6,83 metros, pero este año superó la marca nacional en una reunión atlética en Marsella (Francia), con saltó de 6,87 m.



“El resultado nosotros los esperábamos, estuvo bueno. La idea era mantenernos por encima de 6,80 metros, que es la marca que veníamos manejando en las competencias de preparación. Queríamos regalarle al público colombiano esta medalla”, precisó Duany.



Este año Ibargüen se ha visto más sólida en sus competencias. Ganó las tres válidas de la Liga de Diamante con autoridad y el 30 de agosto irá a la final, en busca de un título más.



“Nosotros venimos entrenando varios macro ciclos de entrenamiento, perdimos el mundial casi con el mismo promedio que veníamos manejando desde años anteriores, pero hemos mejorado algunas cosas, retomamos el salto de longitud que habíamos abandonado años anteriores”, agregó el técnico.



Duany no descartó que Caterine Ibargüen vaya por el récord mundial del salto triple, de 15,50 m, pero no es algo que busquen, sino que llega solo.



“Mientras nosotros estemos trabajando está ahí la idea de bajarlo, pero para hacerlo tienen que coincidir varios factores. Nosotros competimos y si se da, pues bien”.



Ya agregó: “El atleta debe estar bien coincidir en uno de sus mejores momentos, la temperatura debe ser una ideal y no hemos dejado de pensar en el récord del mundo”.

La final de la Liga de Diamante y la Copa Mundo en Ostrava (república Checa), serán las dos competencias finales de Ibargüen en este 2018.



“Ya el próximo año lo tenemos definido, con la idea de competir en la Liga de Diamante, nos prepararemos para los Juegos Panamericanos. Ya veremos allí en qué competencias estaremos, pero esas es la idea por el momento”, señaló.



Duany no dejó atrás el Mundial, en Doha (Catara), del 28 de septiembre al 6 de octubre.



“Es otro de los compromisos, pero todo con la idea de ir a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 por otra medalla”, sentenció.



LISANDRO RENGIFO

Enviado especial de EL TIEMPO

Barranquilla

En Twitter: @lisandroabel