¿Sinceridad o excusa? Esto dijo Caterine Ibargüen

Caterine Ibargüen consiguió este jueves su paso a la final del salto triple del Mundial de Doha-2019, luego de un registro de 14,32 metros. Sin embargo, confirmó que no se encuentra en su mejor estado de forma.

Sin embargo, la atleta colombiano aseguró que está muy fuerte mentalmente y, entrevista con Win Sports, que tiene todo para salir a luchar el sábado por la medalla de oro.

Sus declaraciones

Prueba. Muy contenta de poder cumplir el objetivo y era que Colombia tuviera representación en la final del salto triple. Me siento feliz. No estoy en óptimas condiciones físicas, pero s+i mentalmente fuerte y el sábado estoy lista para darlo mejor.



Lesión. De verdad que ha sido muy difícil. El lugar de mi lesión se tiene que se usar sí o sí. No se le puede quitar el impacto. Traté de estar en óptimas condiciones. Cuando se entra a la pista hay que dejar los miedos afuera.

Convivir con un problema. Resulta un poco difícil, porque un día puedes estar bien y al otro mal, hay que jugar con las posibilidades, pero hay que tener bien la cabeza para superar estas cosas y el sábado estaremos en el mejor momento.



Luchadora. Sí, a veces he tenido problemas, pero bueno, de verdad que siempre he salido bien, no es lo ideal, porque te quita un poco de concentración, pero nací con dificultades he vivido con dificultades y ahora a luchar; la mirada en lo que hay y que trabajar fuertemente.



Últimas pruebas. En la prueba de salto triple se ha marcado un ícono en el podio y por qué no retirarme en óptimas condiciones y seguir dándole alegrías y medallas a mi país.



