Gustavo Adolfo Sánchez Acero se empeñó en sobresalir en el deporte. Desde niño, este caleño probó en varias disciplinas, pero fue el nado sincronizado el que le dio la pauta, la actividad a la que le ha dedicado los últimos años de su vida y en la que ha cosechado los mejores triunfos.

Hace poco, en París (Francia), logró la medalla de oro en el Open de esa ciudad, lo hizo con un puntaje de 80,8667 unidades, superando al italiano Nicolò Ogliari, que logró la medalla de plata (79,0667) y al puertorriqueño Javier Enrique Ruisánchez, quien se quedó con el bronce con 65,6333 puntos.



El más ganador

La natación artística es más conocida cuando la practican las mujeres, pero desde hace unos años para acá los hombres han tenido la opción de acogerla y con mucho éxito, tanto, que ya la Federación Internacional de Natación se ha encargado de promocionarla.



En Colombia ya son varios los exponentes de esta disciplina, y Sánchez es uno de ellos; tal vez, por lo que ha conseguido, sea el más aventajado, pero advierte que el entusiasmo en el país por su práctica es grande, ha crecido en los últimos tiempos.



Nacido el 31 de agosto del 2000, Gustado Adolfo se ha encargado de abrir las puertas a la natación artística en los varones. Advierte que el dueto mixto es la competencia más reconocida, pero que también en individual se han comenzado a destacar varios atletas.



Estudia diseño de comunicación visual en la Universidad Javeriana de Cali, la que le ha dado todas las facilidades para seguir con su carrera deportiva, para entrenar, viajar y competir. EL TIEMPO habló con él.

Gustavo Sánchez. Foto: Indervalle

Amor por el deporte



¿Por qué la natación artística?

Estaba en el waterpolo y me dicen que necesitaban hombres para competir, y les dije que sí, pues estaba en el entorno del agua. Veía ese deporte en los Olímpicos y eso me motivó. Me acuerdo de que fue en el 2017 y a los cuatro meses tuve mi primera experiencia internacional en una competencia en Cancún y me di cuenta de que cogí el ritmo rápido. El aprendizaje fue muy prematuro y me quedé.



Es más conocido en las mujeres...

Sí, pero en varones está creciendo. Es el mismo reglamento en dueto mixto, pero hay mucho más contacto con la pareja con el fin de que sea más vistoso.



Pero su oro en París fue en individual...

Ahora me va bien en individual, pero el dueto es mi prueba. Lo hago con Jennifer Cerquera. Ella es del Valle del Cauca y hace tres años estoy con ella.

Gustavo Sánchez. Foto: Instagram de Gustavo Sánchez



¿Qué es lo más complicado del nado artístico?

Lo más exigente es la parte de resistencia física que hay que tener. Es demasiado costosa por la exigencia del cuerpo, no puedes respirar, eso baja las pulsaciones, el cansancio llega, se apodera de uno y eso lo hace difícil. Hay que seguir con la rutina como sea, hay tiempos para llegar al otro punto de la piscina y eso lo hace más complicado.



¿Cuáles han sido los resultados que ha conseguido?

El oro en París ha sido el que más me ha llenado, pero también el año pasado fuimos campeones suramericanos en el dueto, en Argentina. El nivel fue alto, hubo mucha competencia en comparación con el certamen del 2018, hubo más gente y estuvo peleado con Brasil y Perú, por eso ha sido bueno.



¿Sí hay apoyo para los hombres?

En este momento tengo dos patrocinadores, Speedy y Smart Muscle. Ellos me apoyan con dotaciones; y por parte de la Federación, pues estamos incluidos en el programa de deportista apoyado. Indervalle me ayuda.



¿Cómo compagina el deporte con el estudio?

He sido afortunado. Mi carrera exige muchas entregas, los profesores me comprenden y me dan la opción de igualarme. Estos primeros seis meses matriculé medio semestre porque hay muchas competencias, para entrenar y poder viajar.



De todos modos hay que responder en ambas cosas...

Eso siempre es una presión, hay muchos trabajos y por eso matriculé medio semestre no más. En el segundo haría el completo.

¿Alguna vez ha pensado en retirarse del deporte?

Hay injusticias, pero no están en tus manos. Uno se desmotiva. Hace dos años no había apoyo, lograba algunas cosas, pero nada. Mi mamá me levantó. Estaba decepcionado, pero ella siempre estuvo ahí para apoyarme. Es que uno dándolo todo y el apoyo era mínimo, pero luché.



¿Fue para tanto?

Me sentía más afuera que adentro del deporte. Mis amigos decían que no iba a seguir, eso era entendible. No saber qué hacer, quedarme o seguir, de pronto eso no me daba para cumplir el sueño. Pensé en irme a otros países para buscar apoyo, pero Dios se me cruzó y encontré la mano amiga de la Federación, los patrocinadores y el Comité Olímpico Colombiano.



¿Hay opción de ir a unos Juegos Olímpicos?

En el 2015 fueron oficiales los duetos mixtos como disciplina, y desde ahí se lucha para los Olímpicos, pero para París 2024 no lo aceptaron, redujeron los cupos y esperamos que para el 2028 en Los Ángeles estemos.



¿Qué otros deportes practicó?

Jugué voleibol, me iba bien, era parte importante en el equipo del colegio, al igual que en el ultimate, pro siempre estaba activo, rodeado del deporte, eso me mantenía bien.



¿Por qué estuvo por fuera del deporte dos años?

Porque me accidenté y no volví bien. Llegué al waterpolo y tampoco me quedé.

Gustavo Sánchez. Foto: Indervalle



¿Qué le sucedió?

Con una puerta en el colegio me machuqué y me moché la primera falange del dedo corazón izquierdo. La recuperación fue muy dura. Tenía como 13 años y eso me paró la actividad deportiva. Casi me arranco el dedo.



¿Un sueño?

No lo pienso dos veces: ir a unos Juegos Olímpicos, para eso trabajo, me sacrifico, estudio y entreno duro.



Lisandro Rengifo

redactor de EL TIEMPO

