Presidente Petro criticó duro al Ministerio de Deporte: 'Es una pérdida de tiempo'

El presidente colombiano, Gustavo Petro, posesionó este martes a Luz Cristina López como nueva ministra del Deporte en reemplazo de Astrid Bibiana Rodríguez, quien renunció luego de que Barranquilla perdiera la sede de los Juegos Panamericanos de 2027 por incumplir el contrato de organización.



En un acto en la Casa de Nariño (sede del Ejecutivo), el mandatario pidió a la nueva ministra, la tercera que ocupará el cargo en este Gobierno que empezó el 7 de agosto de 2022, que se enfoque en invertir más en educación que "en cemento". "Entre más ladrillos se contraten, más corrupción hay, creemos que el deporte es el estadio, la infraestructura, pero no puede ser la prioridad", añadió el mandatario, quien expresó que su Gobierno apuesta por "más educación, menos cemento".



La nueva ministra, licenciada en educación física, tiene experiencia en el sector y ha trabajado, entre otros, en el Comité Olímpico Colombia (COC) y en el Comité Paralímpico Colombiano. Igualmente, fue la directora operativa de los Juegos Parapanamericanos Juveniles Bogotá 2023.

El pasado 15 de febrero la ministra del Deporte renunció al cargo semanas después de que a Barranquilla le fuera retirada la sede de los Juegos Panamericanos de 2027.



La organización Panam Sports retiró en enero a Barranquilla, capital del departamento del Atlántico, la sede de los Panamericanos por no cumplir con dos pagos de 4 millones de dólares, cada uno por los derechos de organización, de lo cual los críticos del Gobierno responsabilizan a la ministra.

Crítica de Petro al ministerio de Deporte

El propio presidente Petro tuvo palabras críticas respecto a la necesidad de la creación del Ministerio de Deporte y lo calificó como una "pérdida de tiempo".



"Lo que yo encuentro en el Ministerio del Deporte actual que es, se ha criticado, hay gente que ha criticado que se haya convertido en Ministerio, yo no soy muy enemigo de esa tesis, Coldeportes a Ministerio, lo mismo que sucedió con Colciencias a Ministerio. No he visto exactamente la bondad de haber hecho eso, no lo encuentro, me parece que es más una pérdida de tiempo, pero así está la norma”, dijo el mandatario.



"En deporte viene pesando más los ladrillos que la educación... entre más ladrillos, más corrupción", agregó.

DEPORTES

