Fenomenal última vuelta dio a Pereira el título en Bogotá

Una emocionante final fue la que se vivió en el cierre de la cuarta parada de la temporada del Korn Ferry Tour, cuando varios jugadores se trenzaron en una batalla campal en busca del título que le abre el camino a la gran carpa del golf, el PGA Tour.



El trofeo lo levantó Guillermo ‘Mito’ Pereira, jugador de 24 años nacido en Santiago de Chile, egresado de Texas Tech University, profesional desde el 2015, con 3 victorias en su país y uno muy importante: el Roberto de Vicenzo del Tour Latinoamericano, en el 2016.

“Todavía no lo puedo creer. He trabajado mucho para esto, y uno nunca sabe en qué momento va a llegar la victoria. Estar acá, en un torneo en el que estuvo Camilo Villegas, lo hace muy especial. Me voy más que feliz”, sostuvo el austral después de recibir el trofeo que ganó tras su última ronda de menos 7 y coronarse con menos 20 en total.



Tras él quedaron Ben Kohle (-18), John Chin (-17) y Patrick Fishburny Camilo Villegas (-16 ambos).



Los aficionados que llenaron los fairways del Country Club disfrutaron, se emocionaron y sufrieron acompañando a Villegas, el mejor golfista colombiano de todos los tiempos, que luchó hasta el final.



El domingo comenzó con un líder sólido: el estadounidense John VanDerLaan, quien partió para la última ronda con 3 golpes de ventaja sobre Villegas y Chin, pero rápidamente, con bogey en el uno, doble en el tres y bogey en el 7, perdió toda chance. Villegas también comenzó mal: bogeys en el 1 y en el 3.



A pesar de eso, el antioqueño se volvió a meter en la lucha con birdies en el 4, 6 y 8, pasando con 34 goles los primeros nueve. Venía el 10, un par 5 muy asequible para bajar, pero falló y allí se perdieron las posibilidades de triunfo no obstante que, en el difícil 11, logró bajar y fue su único birdie en la segunda vuelta. Al final, el cuarto puesto compartido fue el premio para el colombiano.



Chin tampoco lució y pasó con pares la media vuelta, terminando al final con 17 abajo en la tercera posición, ya que al final se les coló Ben Kohles, para terminar de segundo.

‘Mito’ Pereira la rompió con birdie en el 3, águila en el 4 y birdie en el ocho, para 31 a la mitad de camino. No soltó el mando luego, con birdies en el 10 y 13, a pesar de un bogey en el par 3 del 12, pero bordó la vuelta con águila en el hoyo 18, para completar 263 golpes 20 bajo par. Sensacional.



Ganar el Championship Country Club de Bogotá es dar un paso gigante camino a la PGA: su bolsa es la tercera más importante del calendario regular del Korn Ferry Tour (700.000 dólares, con 126.000 para el ganador), antes de llegar a los 3 play-offs finales.



Germán Calle

Para EL TIEMPO