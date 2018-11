Guasca les abre las puertas a los atletas con una 15k que promete

Una de las carreras más esperadas por los runners de la capital del país es la 15K de New Balance. No solo por el recorrido diferente, sino por la atención en la zona de concentración, el kit de los atletas y la experiencia que brinda durante la prueba, a llevarse a cabo el próximo 25 de noviembre.

Sin embargo, para esta ocasión, la carrera se trasladará a Guasca, municipio ubicado a 42 kilómetros de Bogotá y con la misma altitud de la capital del país y que se caracteriza por los hermosos paisajes y su agradable clima.



Con esta nueva experiencia, los organizadores de la carrera quieren hacer que los runners aprecien la filosofía de independencia de la marca. Por eso tendrán la oportunidad de vivir una carrera única y diferente, salida de todos los moldes, fuera del asfalto de la ciudad.



Tanto así que en la zona de concentración no habrá zona VIP. Por eso se abrieron solo 1.500 cupos, para que todos tengan una atención privilegiada en la zona de concentración, donde habrá atención especial y actividades con los patrocinadores.



Además de un kit de lujo, los atletas participantes disfrutarán de un recorrido único, por zonas rurales y urbanas, sin que ello signifique que sea una competencia de trail running.



Se cruzará por cultivos de fresas, puentes, ríos y caminos veredales, además de las calles del municipio, que recibirá a los runners desde las 7:30 de la mañana, en el parque principal.



Las inscripciones para la carrera se pueden hacer a través de la página web www.newbalance.com.co o de manera presencial, en las tiendas New Balance de los centros comerciales Santafé, Parque La Colina, Multiplaza y Gran Estación.

Hasta el 31 de octubre, la inscripción tiene un valor de 80.000 pesos, que incluyen el transporte para quien lo requiera y que estará disponible desde el Monumento a Los Héroes, desde las 5:45 a.m.



Del 1 al 18 de noviembre el costo subirá a 85.000 pesos, y después de esta fecha, si aún hay cupos, el valor será de 90.000 pesos.



Con información de la oficina de prensa