Las Grandes Ligas de béisbol cancelaron más juegos de la temporada regular luego de que fracasaran este miércoles las conversaciones con el Sindicato de Jugadores tras varias horas de reuniones.



La MLB indicó que canceló una nueva lista de partidos después de que una nueva ronda de conversaciones laborales maratónicas con los jugadores terminara en un punto muerto.

En un comunicado, el comisionado de la MLB, Rob Manfred, dijo que la temporada 2022 no comenzaría hasta el 14 de abril después de que las últimas negociaciones no lograron gran avance.



"Trabajamos duro para llegar a un acuerdo y ofrecimos un trato justo con mejoras significativas para los jugadores y nuestros fanáticos", subrayó Manfred. "Me entristece el impacto continuo de esta situación en nuestro juego y en todos aquellos que forman parte de él, especialmente en nuestros fieles seguidores", agregó.



El comienzo de la temporada de la MLB está retrasado

La temporada 2022 debía comenzar el 31 de marzo, pero se retrasó después de negociaciones infructuosas para poner fin a un paro laboral decretado por el comisionado y dueños de equipos.



La medida deja sin efecto 93 juegos más, aumentando la presión sobre los jugadores y pareciendo cerrar la oportunidad restante de jugar un calendario completo de 162 partidos por equipo.



La MLB anunció que se cancelaron dos series adicionales hasta el 13 de abril. Eso elevó el total a 184 encuentros eliminados de la temporada de 2.430 juegos, o 7,6 por ciento. El día de apertura ahora sería el 14 de abril.



Ambas partes estuvieron reunidas 16 horas en Nueva York el martes, una reunión que concluyó en horas avanzadas de la madrugada del miércoles.



Una ronda igualmente prolongada de conversaciones nocturnas la semana pasada también terminó sin un acuerdo, lo que llevó a los jefes de la MLB a cancelar la ronda inicial de partidos de la temporada, la primera vez en 27 años que se pierden partidos de la temporada regular debido a desacuerdos en un nuevo pacto laboral.

El origen del conflicto entre los equipos y el sindicato



Los jugadores y los dueños de los equipos han estado discutiendo los términos de un nuevo convenio colectivo desde febrero. Los dueños de los clubes han bloqueado a los jugadores desde que expiró el acuerdo laboral anterior el 1 de diciembre de 2021.



En su declaración del miércoles, Manfred dijo que los equipos habían hecho "todos los esfuerzos extraordinarios" para cumplir con las demandas de la Asociación de Jugadores de Béisbol de las Grandes Ligas (MLBPA), el sindicato de jugadores de béisbol.



"En un último esfuerzo por preservar una temporada de 162 juegos, esta semana hemos hecho propuestas de buena fe que abordan las preocupaciones específicas expresadas por la MLBPA y habrían permitido que los jugadores regresaran al campo de inmediato", señaló Manfred.



Manfred agregó que "lamentablemente, después de nuestra segunda sesión de negociación nocturna en una semana, seguimos sin un acuerdo. Debido a las realidades logísticas del calendario, se eliminarán otras dos series del calendario, lo que significa que el Día Inaugural se pospondrá hasta el 14 de abril. Tenemos el mayor respeto por nuestros jugadores y esperamos que finalmente opten por aceptar el acuerdo justo que se les ha ofrecido".



Uno de los temas candentes en las negociaciones es cómo dividir las ganancias de miles de millones de dólares en ingresos.



Con AFP