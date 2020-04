Grandes Ligas toman medidas económicas serias

La oficina del comisionado de las Grandes Ligas informó este martes de la extensión de su apoyo financiero a jugadores de ligas menores hasta finales de mayo mientras suspende sus contratos debido al coronavirus.



Las Grandes Ligas, el pasado 19, ya había anunciado que otorgarían a los jugadores de ligas menores asignaciones semanales de 400 dólares hasta el 8 de abril, un día antes de que comenzara la temporada de ligas menores.



La oficina del comisionado informó este martes que los jugadores de ligas menores continuarán recibiendo esos subsidios y beneficios de salud hasta el 31 de mayo o el día de apertura de las ligas menores, lo que ocurra primero.



Los contratos de ligas menores tienen una disposición que les permite ser suspendidos "durante cualquier emergencia nacional".



Las Grandes Ligas en su comunicado de hoy señala que les había comunicado al Sindicato de Jugadores y al órgano rector de las ligas menores, que no podía suministrar jugadores a las afiliadas de las ligas menores debido a la emergencia creada por la pandemia del coronavirus.



Las temporadas de las ligas mayores y menores están en espera debido al coronavirus. Los salarios mínimos semanales en equipos de ligas menores de temporada completa oscilan entre los 290 dólares en la Clase A y los 502 semanales en Triple-A durante la temporada de cinco meses, lo que significa que muchos jugadores ganan más durante esta pausa que durante la temporada.



Los subsidios están destinados a ayudar a los jugadores a cubrir los costos de vivienda, alimentación y capacitación.



La mayoría de los jugadores recibieron instrucciones de abandonar sus complejos de entrenamiento de primavera hace poco más de dos semanas, enviándolos a ganarse la vida porque no habían recibido un cheque de pago de los equipos desde el final de la temporada 2019.



Se hicieron excepciones para los jugadores de Venezuela y otras áreas de alto riesgo, muchos de los cuales permanecieron en los campamentos de primavera.



Las Grandes Ligas llegaron a un acuerdo la semana pasada con el sindicato que cubre a los jugadores de las menores que tienen contratos de grandes ligas. Los equipos están proporcionando 170 millones de dólares en salarios por adelantado a ese grupo.



La iniciativa de ligas menores de las Grandes Ligas tampoco cubre a los jugadores en las listas restringidas, retiradas voluntariamente, descalificadas o no elegibles, y aquellos que ya reciben alojamiento o comida de los equipos.



Además, cada equipo hará arreglos para los jugadores en las listas de la Liga Dominicana de Verano.



EFE