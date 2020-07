Martes gris en la MLB: más positivos y otro juego suspendido

El enfrentamiento entre los Yankees de Nueva York y los Filis de Filadelfia de las Grandes Ligas de béisbol fue suspendido este martes por segundo día consecutivo por el brote de coronavirus en los Marlins de Miami, donde siguen creciendo los casos, informaron medios estadounidenses.

El aplazamiento, que por el momento no ha sido anunciado por Grandes Ligas, fue decidido por precaución mientras se realizan pruebas de coronavirus a los miembros de los Filis, que jugaron contra los Marlins en tres ocasiones durante el fin de semana, señaló la cadena Espn.



Con la suspensión de los juegos entre Yankees y Filis del lunes y este martes suman cuatro los partidos aplazados por el caso de los Marlins desde que arrancó la temporada de las Grandes Ligas apenas el pasado jueves.



Le puede interesar: (Entrevista: Luis Urueta, el primer colombiano en dirigir en la MLB).



Los otros partidos pospuestos fueron los duelos entre los Marlins y los Orioles de Baltimore del lunes y este martes. La plantilla de los Marlins sigue siendo sometido a pruebas de coronavirus y, según Espn, en las últimas horas otros cuatro peloteros dieron positivo, aumentando el número de contagios a 15 jugadores y dos técnicos.



En cambio, por el momento ninguno de los exámenes a los miembros de los Filis ha dado positivo, señaló Espn.



También lea: (Egan Bernal: un año de su proeza en el Tour de Francia).



La temporada 2020 de las Grandes Ligas, que debió comenzar en marzo pero fue pospuesta por la pandemia, arrancó el jueves con el calendario regular acortado de 162 a 60 juegos que se disputan a puerta cerrada.



Expertos médicos han puesto en duda que las Grandes Ligas, que declinaron organizar una única sede "burbuja" como la NBA o la MLS, puedan asegurar la seguridad de la competición con los equipos viajando y jugando casi a diario por Estados Unidos, un país donde la pandemia de coronavirus está en expansión con más de 4,3 millones de casos de coronavirus y más de 148.000 muertes.



Este martes, Anthony Fauci, principal especialista en enfermedades infecciosas de Estados Unidos y asesor de la Casa Blanca, dijo que el brote en los Marlins "podría poner en riesgo" la temporada pero señaló que por el momento no cree necesaria una suspensión.



"No creo que necesiten parar, pero tenemos que seguir esto y ver qué pasa con otros equipos en el día a día", dijo Fauci en el programa "Good Morning America". "Es muy desafortunado lo que pasó con los Miami (Marlins) (...) Las Grandes Ligas, los jugadores, los dueños, los managers han puesto mucho esfuerzo en reunir y poner en marcha protocolos que creemos que funcionarían", dijo Fauci.



AFP