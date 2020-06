Las Grandes Ligas busca regresar, nueva propuesta de los jugadores

El sindicato de jugadores dio a conocer este jueves la nueva propuesta de 70 partidos que han presentado a los dueños de los equipos de las Grandes Ligas como respuesta a la de 60 que recibieron el miércoles en las negociaciones por volver a la competición el próximo mes de julio.

De acuerdo al director ejecutivo del sindicato, Tony Clark, la propuesta ya está en manos del comisionado de las Grandes Ligas, Rob Manfred, y en la misma se pide que el salario prorrateado sea completo.



La diferencia económica entre los dos paquetes, alrededor de 1.510 millones de dólares con un calendario de 60 partidos, y de 1.757 millones de 70, será de 247 millones, o un poco más de 8,2 millones por equipo.



La propuesta de los jugadores también incluye una duplicación de los ingresos de playoffs de 25 a 50 millones de dólares, y una división de ganancias de 50-50 en los ingresos de televisión para la postemporada.



Los jugadores aceptan que haya en los playoffs del 2021 un desempate expandido de 16 equipos al igual que este año y que los equipos pudiesen poner en los uniformes parches comerciales.



El miércoles, Manfred anunció que él y Clark, después de semanas de negociaciones infructuosas durante las cuales no pudieron ponerse de acuerdo sobre el nivel de pago, se reunieron en persona el martes y alcanzaron "un marco desarrollado conjuntamente".



El mismo incluía un paquete con una postemporada ampliada y el bateador designado universal este año y el próximo, así como el perdón de 33 millones del pago global de 170 millones que los jugadores negociaron en marzo y un acuerdo mutuo para no presentar una demanda legal contra la otra parte.



Clark no emitió una declaración coincidente, sin embargo, el sindicato simplemente negó que se hubiera alcanzado un acuerdo, y ahora está cada vez más claro que la negociación no ha concluido.



"Lo que hemos hecho con esta nueva propuesta es que creemos que representa la base para un acuerdo sobre la reanudación de la competición", señaló Clark en el comunicado oficial.



"Buscamos una solución justa para todas las partes". Sin embargo, la diferencia de 10 partidos comienza a ser vista como un nuevo punto de partida esperanzador de cara a llegar al acuerdo que permita al béisbol ser la última liga profesional estadounidense que asegure la vuelta a la competición tras la pandemia del coronavirus.



La NBA, MLS, NHL y la WNBA retornarán en julio, mientras que la NFL mantiene su calendario original de comenzar en septiembre.



Las cuatro ligas también han aprobado la vuelta a la competición bajo el sistema de jugar los partidos sin aficionados, con estrictos protocolos de seguridad de salud y en las llamadas "burbujas", una o varias sedes en las que todos los equipos tendrán que permanecer recluidos y donde se jugará n los partidos.



La NFL, que esperaba mantener su calendario normal de competición, aunque en principio, sin aficionados, ya ha recibido la recomendación por parte de los epidemiólogos que vaya pensando también en el sistema de "burbuja", si como se espera a partir del otoño va a darse un nuevo rebrote de la pandemia del coronavirus a través de todo el país.



EFE