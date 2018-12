El deporte, presente en la Feria de Cali con el Grand Prix 2018

El deporte fue el gran protagonista en el segundo día de la edición 61 de la Feria de Cali que tuvo una nueva versión del Grand Prix Cali 2018 que se desarrolló en todo el corazón de las festividades caleñas.

Con amplia presencia de aficionados, el Grand Prix congregó en los cerca de 25 kilómetros de recorrido a grandes figuras del deporte nacional e internacional, quienes demostraron todo su talento en la Calle de la Feria, en varias disciplinas.



Ciclismo, patinaje femenino, atletismo en silla de ruedas y gimnasia artística fueron las modalidades deportivas que tuvieron actividad en una jornada marcada por la velocidad y la adrenalina.



En la primera competencia de la mañana, el circuito juvenil de ciclismo dejó como campeones a Diana Peñuela de Manizales, ganadora en la categoría Damas Libre; Mateo Mondragón de Tuluá se impuso en la categoría Masculina Prejuvenil y Luis Mario Marmolejo de la Fundación Járlinson Pantaño, fue el más rápido en la categoría Juvenil Masculino.



La segunda prueba del día fue para los atletas paralímpicos en silla de ruedas donde el mexicano Gonzalo Valdovinos se llevó todos los honores tras dispurar los 21 kilómetros, seguido por el español Rafael Botello y el azteca Fidel Aguilar, quienes ocuparon los tres primeros lugares del podio. El mejor colombiano en la competencia fue el vallecaucano Francisco Sanclemente quien cruzó la línea de meta en el quinto lugar.



“Fue una prueba difícil por las condiciones del clima. Es un premio al esfuerzo y al sacrificio que se hace para estar en este tipo pruebas. Quiero felicitar a Cali y al comité organizador por realizar un evento de lo mejor como el Grand Prix, esto es algo fundamental para el deporte adaptado ya que acá se ofrecen todas las condiciones para vivir un gran evento. Es mi segunda oportunidad de visitar Cali y la verdad me llevó una gran imagen”, comentó Valdovinos tras festejar su primer lugar.



Posteriormente se presentó en la Calle de la Feria la majestuosidad del patinaje femenino con la disputa de la 'Queens 15K', prueba que reunió a varias campeonas del mundo en la capital del Valle. La múltiple medallista internacional Yessenia Escobar fue la campeona mientras que Daniela Mendoza y Johana Viveros, ocuparon el segundo y tercer lugar.



En la última prueba y la más esperada por los caleños fue la disputa del ciclismo élite con la presencia de varios pedalistas que integran escuadras del World Tour a nivel internacional. Los presentes en la Calle de la Feria fueron testigos de los pedalazos de hombres de la talla de Járlinson Pantano, Óscar Sevilla, Sebastián Henao, Álvaro Hodeg, Egan Bernal, entre otros destacados.



El vencedor en el circuito masculino élite fue el antioqueño Weimar Roldán (Team Medellín), el más veloz en la línea de meta por delante del tulueño Bryan Gómez (Hollonesko) y del cundinamarqués Camilo Castiblanco (Team Illuminate) .



“Este es un buen triunfo de cara a la temporada 2019 donde estaremos comenzando el año en la Vuelta a San Juan. Este año llegué al Grand Prix con una mejor preparación y me sentí muy bien desde la salida. Fue un remate complicado porque tenía como rival a Edwin, quien ha sido campeón nacional, fue un lindo duelo”, explicó Roldán.



Este año el Grand Prix tuvo un espectáculo adicional para los amantes del deporte. En pleno centro de la Feria de Cali se llevó a cabo la presentación del equipo nacional de gimnasia artística de Dinamarca, compañía que es considerada la mejor del mundo en su especialidad.



El Equipo Nacional de Gimnasia de Dinamarca cumplió en la capital del Valle con una de sus paradas del World Tour 2018-2019 que lo ha llevado por varios países de Europa y América.



El Grand Prix es una idea que nació en el año 2017 y que para esta nueva edición ha querido consolidarse como un evento alternativo e incluyente en la tradicional Feria de Cali, entregando una bolsa general de premios que ascendió a los 30 millones de pesos.



Para el secretario del Deporte y Recreación de Santiago de Cali, Silvio López Ferro, es un honor para los caleños cerrar una gran temporada luego de que la Sultana del Valle ha sido declarada como la Capital Americana del Deporte por Aces Europa y la Unesco.



“Incrustar al deporte en el desarrollo de la Feria de Cali es un hecho histórico que se hizo hace dos años por instrucción del alcalde Maurice Armitage. La idea es que el deporte tenga un espacio importante para el disfrute de los caleños. Además es un éxito que el Grand Prix pueda tener participación de atletas del exterior y eso hace que llame la atención de los turistas que vienen a Cali no solo por las actividades de la Feria sino por eventos deportivos y culturales”, apuntó el dirigente caleño.



DEPORTES CON INFORMACIÓN DE PRENSA