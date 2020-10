Otra mala noticia para el golf latinoamericano por causa del covid-19

La pandemia de covid-19 ha trastocado los planes de muchas competencias deportivas alrededor del mundo. Este martes, se conoció una decisión que afecta el torneo amateur más importante que se disputa en Latinoamérica.

La edición 2021 del Latin América Amateur Championship, que se iba a jugar del 14 al 17 de enero en Lima (Perú), fue cancelada "debido a las complicaciones presentadas por la pandemia de covid-19", según el comunicado emitido por los organizadores.



(Lea también: Con Falcao y James, la legión europea de Colombia llegó a Barranquilla)



El LAAC, organizado por la USGA, The R&A y el Masters Tournament, se juega desde 2015 en diferentes campos de Latinoamérica. La edición 2020 se disputó en Mayakoba (México), con victoria para el argentino Abel Gallegos, y en la que el colombiano José Vega estuvo en la pelea por el título hasta el último día.



El torneo ha servido de plataforma de lanzamiento para varios jugadores latinoamericanos que luego se han destacado en los grandes circuitos, entre ellos el colombiano Juan Sebastián Muñoz, que ya ganó un torneo del PGA Tour en 2019 y fue octavo en la FedEx Cup en la temporada 2019-20, y el chileno Joaquín Niemann, primer jugador de su país en ganar un torneo en la Gran Carpa e integrante del equipo internacional en la Presidents Cup del 2019.



El campeón del LAAC, entre otros beneficios, recibe una invitación para competir en el Masters y el Abierto Británico (torneo que también se canceló este año por la pandemia).



Además, obtiene exenciones completas para disputar The Amateur Championship, el U.S. Amateur Championship y cualquier otro campeonato amateur de la USGA para el cual sea elegible, y está exento para la etapa final de clasificación del U.S. Open.



(En otras noticias: Calvert-Lewin, el gran goleador del Everton, deslumbrado con James)



Ya en mayo se había anunciado que la primera edición del Women´s Amateur Latin America, que se iba a jugar del 3 al 6 de septiembre de 2020 en Pilar Golf, en Buenos Aires (Argentina), se postergaba por un año, para disputarlo en la misma sede.



En Colombia también se afectó la actividad por causa de la pandemia. La reorganización de los calendarios del PGA Tour y del Korn Ferry Tour obligó a cancelar la edición 2021 del Country Club de Bogotá Championship, torneo del circuito alterno que se venía jugando ininterrumpidamente desde 2010.



DEPORTES

Más noticias de Deportes

- ¡Preocupante! Fiscalía investiga amaño de partido en Roland Garros



- ¿Montero o Vargas? El dilema en el arco para la Selección Colombia



- Jugador de Venezuela, devuelto en El Dorado por prueba covid